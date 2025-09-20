El original nombre del hijo de Melody, que tan solo tienen 79 personas en España: "Me declaro enamorada"

En los últimos años, cada vez más padres buscan nombres originales y poco comunes para sus hijos, huyendo de los clásicos más frecuentes como María, Pedro o Rosa.

Esta tendencia por la singularidad ha llevado a que nombres con sonoridad internacional y significados especiales ganen protagonismo.

Melody, la cantante sevillana conocida desde niña por su talento y carisma, se sumó a esta corriente con la elección de un nombre que no pasa desapercibido: Cairo, el de su hijo nacido el 15 de febrero de 2024, un nombre que refleja personalidad, significado y una dosis de originalidad difícil de encontrar en España.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España solo 79 personas llevan el nombre Cairo, con una edad media de 8,1 años.

Esta cifra convierte al hijo de Melody en uno de los bebés con nombre más singular del país, consolidando la decisión de la cantante de apostar por un nombre poco convencional.

Captura de pantalla del INE.

Cairo no solo se distingue por su peculiaridad, sino también por su significado. En árabe, Cairo quiere decir generoso, un valor que Melody desea que acompañe a su hijo a lo largo de la vida.

La cantante ha compartido en varias ocasiones la emoción que le genera la maternidad, confesando: "Me declaro completamente enamorada", palabras que resumen el amor profundo que siente por su pequeño.

Elegir un nombre poco común no es simplemente una cuestión estética: es también una manera de dar personalidad y carácter a un niño desde sus primeros días.

En un país donde la mayoría de los nombres siguen patrones tradicionales, Cairo se convierte en un ejemplo de cómo la creatividad y el significado pueden ir de la mano. Melody, además de buscar un nombre bonito, quiso que fuera único y memorable, algo que sin duda ha logrado.

Aunque Cairo nació hace más de un año, Melody sigue siendo noticia gracias a su música. Recientemente, Catarroja ha ofrecido la oportunidad de verla en directo de manera gratuita, un evento que ha despertado la emoción de sus seguidores.

La cantante demuestra así, que además de madre de un niño con un nombre poco común, continúa consolidando su carrera y acercando su arte a todos sus fans.