Fernando Villalba, sindicalista, sobre rebajar las horas lectivas en los colegios: “Apenas afecta”

Ha sido una de las últimas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: una ley para reducir la carga lectiva de los profesores en el aula. ¿Cuánto? Serían 23 horas en Primaria, y 18 horas en Secundaria.

Un anuncio que sucede justo después de que los sindicatos de enseñanza amenazaran con movilizaciones después del arranque del curso 2025-2026.

Un curso que ha arrancado con cifras que dejan mucho que desear. Por ejemplo, el déficit de docentes llega a la cantidad de 44.442. A ello hay que añadir que el porcentaje de interinidad es del 32,4%.

La letra pequeña

Fernando Villalba es el responsable de política educativa de STEs-i (Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza). Y lo ha dejado muy claro: el anuncio de las horas lectivas “apenas afecta”.

Declaración que ha efectuado a la Agencia Efe en las que remarca que “analizaremos con detenimiento la letra pequeña de la propuesta de bajada de ratios y burocracia en el documento que se nos presentará el martes que viene en el Ministerio”.

Porque, además de esa rebaja de las horas lectivas, también el Gobierno por voz del presidente ha anunciado la reducción de la ratio maestro-maestra y alumno. Por último, ha indicado que se reducirá asimismo la carga burocrática del profesorado.

¿Por qué dice Fernando Villalba que apenas afecta la rebaja de las horas lectivas? Porque todas las comunidades autónomas ya las han disminuido.

Son Madrid y Galicia las dos únicas CCAA que no cumplen, en la actualidad, el máximo legal que ha puesto sobre la mesa el Gobierno. Tampoco es el caso de Castilla-La Mancha. Sin embargo, esta última va a incluir la medida el curso que viene.

Junto a los datos antes indicados del déficit de profesores, o del porcentaje de interinidad, hay otros elementos que amenazan con poner ‘en pie de guerra’ a los sindicatos de enseñanza.

Por ejemplo, conviene recordar que, desde el año 2007, el Estatuto Docente está en ‘vía muerta’. Dicho de otra manera, todo aquello que está relacionado con sus jornadas laborales, el acceso a la profesión, la promoción, la jubilación parcial y los salarios.