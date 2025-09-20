David, dueño de un restaurante, sin rodeos: "Con la jornada reducida cada empleado debe facturar 7.000 € o lo pago yo"

La reforma de la jornada laboral para reducirla a las 37,5 horas semanales sigue dando mucho que hablar, especialmente entre aquellos sectores en los que, por sus características, pueden encontrarse con mayores dificultades para afrontar los cambios que supondría esta medida de entrar en vigor.

Esta jornada laboral impulsada por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, afecta de sobremanera a la hostelería y el turismo, generando una gran preocupación entre muchos empresarios, que ven peligrar sus negocios.

Muchos de ellos coinciden a la hora de asegurar que esta medida puede provocar el cierre de miles de locales en todo el país, y todo ello por los márgenes de beneficios mínimos que se pueden registrar en el caso de que se ponga en marcha la medida.

Así lo ha explicado David Ariza, dueño del restaurante Rice and Bones, quien ha participado en el debate acerca de los beneficios de la jornada laboral de La Sexta Xplica, y cuyas palabras se han hecho virales al mostrar su indignación.

El empresario fue claro al asegurar que necesita que “cada empleado debe facturar 7.000 euros”, ya que, si no los genera, “el dinero lo tenemos que poner nosotros de nuestro bolsillo”, asegura.

El propio David Ariza también cargó contra la percepción que hay en la sociedad en la que se piensa que la hostelería es un negocio muy prolífico, y que realmente no es así: “Hablamos de facturaciones millonarias, pero al final del año queda una miseria”, sentenció.

La nueva jornada en hostelería

La reducción de la jornada laboral es vista por muchos españoles como una excelente noticia, ya que les permitiría disfrutar de nuevas condiciones con relación al trabajo, reduciendo su jornada diaria y semanal para poder disfrutar de un mayor descanso.

Sin embargo, de ser aprobada, no todo serán buenas noticias, al menos para muchos de los empresarios, que ya alertan de que la reducción de la jornada laboral tendría graves consecuencias para muchas empresas.

En este sentido, el sector de la hostelería sería uno de los más perjudicados, y esto implicará que, en muchos de los casos, se tendrían que tomar medidas extraordinarias para evitar que los costes laborales acaben derivando pérdidas económicas, poniendo en riesgo la viabilidad del negocio.

La hostelería es uno de los principales motores de desarrollo económico y social en España, pero la entrada en vigor de esta medida provocaría que los bares y restaurantes se viesen seriamente perjudicados, y son muchas las voces que han alertado de lo que puede suceder.

Uno de ellos es José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal Hostelería de España, que hace meses manifestó el temor que existe de que la reducción de la jornada laboral suponga un grave problema para el sector.

En el año 2024, los costes laborales aumentaron entre un 12% y un 14%, una subida que se sitúa muy por encima del incremento de los precios, que en su caso se elevaron entre un 6% y un 8%, pero menos hora de trabajo de los empleados empeoraría aún más la situación.

La reducción de la jornada provocaría una menor disponibilidad de los empleados, lo que a su vez supondría tener que contratar más personal. Por lo tanto, para los negocios supondría tener que acometer más costes, pues la única solución viable para no tener que hacerlo sería reducir el horario de apertura.

Las primeras estimaciones apuntan a que esta medida provocaría un aumento del 6-8% de los costes laborales en el sector hostelero, lo que consideran en muchos casos inviable, por lo que solo cabría la posibilidad de contratar más trabajadores o reducir el horario de apertura.

De hecho, esta última opción ganaría enteros teniendo en cuenta el problema añadido que afecta al sector y que tiene que ver con la falta de personal que está experimentando.

Cierre de establecimientos de hostelería

La pérdida de rentabilidad en el sector hostelero está llevando al cierre de muchos establecimientos, lo que preocupa a muchos de los profesionales que forman parte del mismo. Aunque hay más turistas, la demanda interna y el crecimiento de la hostelería se están frenando.

Por lo tanto, la situación que atraviesa el sector en la actualidad no es nada sencillo, y según el último informe anual elaborado por Hostelería de España, han cerrado más de 31.000 bares en la última década.

Aunque es cierto que el número de restaurantes también ha crecido en los últimos diez años, hay que tener en cuenta que lleva unos años estancado. Ante la falta de ingresos en el sector, muchos establecimientos se ven obligados a solicitar el aplazamiento del pago de impuestos.

Según la patronal, hay algunas comunidades autónomas en las que el aplazamiento del pago de impuestos en el sector se ha triplicado hasta un 30%, lo que deja claro que el sector no pasa por su mejor momento.

A pesar de las quejas del sector hostelero y el comercio, desde el Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz se asegura que son los más aptos para implementar la reducción de jornada.

Esta es una postura contraria a la de muchas patronales empresariales, que rechazan por completo la medida al considerar que es “inviable” en la actualidad y que puede llegar a significar un problema de productividad que incluso puede llevar al cierre de muchos negocios.