Suben a 150 las hectáreas quemadas en Pantón (Lugo) y se mantiene el nivel 2 de alerta

La superficie calcinada en Pantón (Lugo) por un incendio que permanece activo desde este jueves ha subido a 150 hectáreas y se mantiene activada la situación 2 de alerta de forma preventiva por la proximidad de las llamas al núcleo de Lomís, según la consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia.

El incendio comenzó a las 14:16 horas de este jueves en la parroquia de Pombeiro y, casi de inmediato, la consellería do Medio Rural decretó la situación 2 de alerta por la proximidad de las llamas a esa aldea.

Sin embargo, “aunque la noche fue complicada”, confesó el alcalde, José Luis Álvarez Blanco, ahora "no hay peligro para las casas”.

Las elevadas temperaturas que se registraron en la zona facilitaron que el fuego se propagase muy rápido y, aunque las primeras estimaciones de Medio Rural hablaban de unas 20 hectáreas quemadas, a última hora del día de este jueves el fuego ya había arrasado 80 hectáreas y seguía activo.

“El incendio sigue sin control”, dijo el regidor local, pero lo más importante es que, al menos de momento, las llamas no representan peligro para los núcleos de población, “aunque siga ardiendo”.

Como consecuencia del humo provocado por el incendio hubo que cortar la vía férrea y habilitar medios de transporte alternativos para los usuarios del ferrocarril. También quedó interrumpido el tráfico en la carretera provincial que comunica Santo Estevo de Ribas de Sil con Ferreira, la LU-P-4103-.

En cuanto a las causas del incendio, el alcalde dijo que todavía no se sabe qué pudo provocar el fuego, pero sí “que comenzó en el entorno de la vía del tren”.

Incendio en Pantón (Lugo) EFE

Para su extinción han sido movilizados 8 técnicos, 29 agentes, 40 brigadas, 35 motobombas, 6 excavadoras, 4 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 8 aviones.

Situación 2 por prevención y 30 hectáreas quemadas en O Bolo

También permanece activo desde ayer a las 23:47 horas un incendio forestal en el municipio de O Bolo (Ourense), en la parroquia de Vilaseco, donde también ha sido decretada la situación 2 como medida preventiva por la proximidad de las llamas al núcleo de Santa Cruz.

Según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 30 hectáreas. Trabajan en su extinción 3 técnicos, 10 agentes, 13 brigadas, 9 motobombas, 2 excavadoras, 4 helicópteros y 9 aviones.