Una propietaria, sobre alquilar a jubilados: “No les alquilo porque quiero que sea un buen entorno"

La crisis de la vivienda ha sido particularmente dura con los dos extremos de la balanza generacional: los jóvenes y los jubilados. Los primeros, por no tener ingresos suficientes para acceder a una vivienda, y los segundos, por encontrarse con la negativa de los caseros.

De esta forma, los jubilados españoles que buscan alquilar una vivienda, sobre todo cuando es alquiler de habitaciones, se encuentran con que los propietarios se niegan a alquilarles por considerarlos vulnerables.

Alba Aldehuela es propietaria de un piso que alquila por habitaciones. Sin embargo, según contó en Y Ahora Sonsoles, se rehúsa a aceptar como inquilinos a jubilados porque considera que no aportarían a la convivencia de su piso.

"Es mi preferencia"

La propietaria comentó que su piso fue comprado por su padre y que, "por mi situación, al final yo vivo en esa casa y es una casa familiar".

"Yo, viviendo allí, quiero a alguien con quien pueda convivir bien y que sea un buen entorno", justificó. Así, añadió que ha notado la crisis de la vivienda porque "hasta madres con bebés me han llegado buscando habitación".

Sin embargo, no dudó en comentar que "es así la situación, pero claro, al final es que yo vivo ahí y es mi día a día". Con esto intentaba explicar Aldehuela que, al vivir ella en el mismo piso, no le gustaría compartir con personas que no considera compatibles con ella.

A pesar de ello, quiso enfatizar que vivir con una persona mayor "no es que me moleste, pero es mi preferencia. Porque al final yo vivo allí, soy la que enseña el piso... que por suerte es en Madrid, que hay mucha gente que demanda pisos".

Ana Esteban, jubilada en búsqueda de vivienda, y Alba Aldehuela, propietaria. Antena 3

De esta manera, la propietaria explicó que su preferencia tiene que ver con el momento de su vida en que se encuentra, es decir, busca personas en el mismo rango de edad y momento vital que ella.

"Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol", expresó.

Ahora, continuó explicando, se encuentra trabajando, por lo que busca "el mismo perfil de persona". Acotó que en su caso, viviendo en otra comunidad autónoma y "lejos de mi familia", no busca discriminar, pero sí elegir su entorno.

"Si salgo de fiesta y llego a las 5 de la mañana", comentó tratando de hacer entender que para una persona jubilada sería complicado vivir con una persona de su edad. "Es un poco convivencia entre ambos, no es que yo ponga requisito de edad", concluyó la joven.