Javier Mezcua, especialista en bancos, sobre cómo entregan la paga ahora padres a hijos: “Así no tienen que darles efectivo”

Un niño de unos 14 años pagando con su teléfono móvil en una imagen creada con IA.

Los tiempos cambian que es una barbaridad. El dicho, que se ha venido utilizando desde tiempos inmemoriales, sigue de moda. Y ha llegado también a la forma en la que los padres dan la paga a sus hijos.

Hay quien todavía sigue utilizando las monedas y billetes que ellos recibieron cuando eran jóvenes (a muchos de ellos les darían incluso pesetas en vez de euros). Otros han optado por ofrecerles una tarjeta de débito.

Pero hay una tercera opción. “Los padres pueden enviarle a sus hijos la paga por Bizum, así no tienen que darle efectivo”, afirma Javier Mezcua, especialista en bancos y cuentas en HelpMyCash.com.

La paga y algo más

Bizum no sólo puede servirle a los más jóvenes para recibir el dinero que les ofrecen sus padres. También puede tener otras utilidades.

“Si un día el menor tiene una emergencia y necesita dinero rápidamente, por ejemplo, para coger un taxi, sus padres pueden hacérselo llegar en unos segundos por Bizum”, continúa Mezcua.

Una solución que ya ofrecen diferentes bancos. El último en subirse al carro ha sido ING. Así, el banco naranja ha puesto en marcha una cuenta corriente sin comisiones para adolescentes de entre 14 y 17 años.

Con la misma pueden tener su propia tarjeta, pagar con su móvil, acceder a una app personalizada y enviar y recibir dinero por Bizum.

Otras entidades financieras que también lo ofrecen a los menores de edad son BBVA, Bankinter, Imagin, Kutxabank, Cajasur, Cajamar y Globalcaja.

ING y BBVA, por ejemplo, permiten enviar hasta 50 euros por operación. Bankinter sube el máximo a 200 euros, aunque los padres pueden establecer límites máximos diarios, semanales o mensuales.

En 2023, más de 76.000 menores se dieron de alta en Bizum a través de BBVA y realizaron 1,5 millones de transacciones. Recientemente, Imagin ha anunciado que desde la habilitación de Bizum en marzo de 2024, los menores han efectuado más de 4,2 millones de envíos.

Para usar Bizum, los adolescentes necesitan descargar la app del banco, normalmente adaptada a su edad y con una operativa muy limitada. Es decir, necesitan su propio móvil.

En general, los menores pueden enviar y recibir dinero por Bizum a partir de los 12 o 14 años, en función del banco. “Tienen unos límites inferiores a los de los adultos”, concluye Javier Mezcua.