Isaac Sánchez (27), inversor: "Si tuviera 1.000 euros ahorrados jamás los dejaría en un banco, yo los invertiría en..."

Son cada vez más las personas que se deciden a invertir sus ahorros con el fin de conseguir mejorar su situación económica y alcanzar la tan deseada libertad financiera de la que hablan los expertos.

Sin embargo, puede haber dudas sobre los activos en los que invertir, por lo que siempre es interesante tener en cuenta las recomendaciones de expertos como el inversor Isaac Sánchez (@isharksanchez en las redes sociales).

En una charla, el fundador de Tu Oro Vale Más, ha hecho hincapié en que "si quieres invertir tus ahorros, recuerda que el oro siempre está en máximos históricos", indicando que si supiese si el oro fuese a subir o bajar "un pelín", no estaría allí.

Explica que cuando una persona invierte en oro, "si compras hoy y vendes mañana, pierdes seguro", ya que habría que afrontar una comisión de venta, que suele ser del 1-2%, y al vender hay que pagar el ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales.

En este sentido, recomienda venderlo en Madrid porque es el 4%, al mismo tiempo que destaca que se va a perder dinero. Sin embargo, asegura que en este tipo de inversiones hay que pensar que se hacen en un medio-largo plazo y no habla de un año, sino de 3 a 5 años.

Isaac Sánchez asegura que es una forma de almacenar todo el patrimonio y diversificar la cartera de inversión, por lo que considera que recurrir al oro es una opción de inversión muy inteligente.

La venta de oro genera miles de euros

La venta de oro continúa generando miles de euros tanto para quienes acuden a establecimientos especializados a venderlos, sino para el propio comprador. El propio Isaac Sánchez insiste en que la cotización del oro ha subido no solo en España, sino en todos los mercados.

Es por ello por lo que hay cada vez más personas que acuden a establecimientos de compraventa con joyas que heredan, pero que no van a utilizar y deciden acudir a establecimientos especializados para tasarlos.

El propio experto en oro ha hablado en más de una ocasión de la moneda fiat, que es el dinero emitido y respaldado por un Gobierno o Banco Central, y que no se apoya en los metales preciosos. Esta, como el euro, ha perdido poder adquisitivo.

"La moneda fiat, a día de hoy… siempre lo digo, que si os pueden pagar la nómina en lingotes de oro… es mucho mejor, porque los euros, para mí, no son más que papel", recomienda el inversor.

El mejor momento para invertir en oro

Muchas personas se preguntan cuándo es el mejor momento para invertir en oro, a lo que Isaac Sánchez responde siempre lo mismo: "Ayer, porque si yo supiese cuánto va a subir o bajar el oro, no estaría aquí, entonces cuando inviertes en el caso de comprar hoy y vender mañana, pierdes seguro".

Además, insiste en la importancia de diversificar la inversión, y que cuando se habla de metales preciosos, siempre debe tener presencia el oro. Igualmente, recalca que es importante invertir en oro porque es un valor que está al alza.

"El valor del oro está ligado al de la moneda, si sube la moneda, sube el oro. Pero la plata desde hace años está arraigado al uso industrial, por ejemplo, los robots y las fábricas tienen máquinas que llevan plata", explica el experto.

Sánchez continúa asegurando que "Siempre hago la afirmación que dice que, si comparas los precios del oro con las reservas del oro y el de la plata con sus reservas, te das cuenta de que es barata. Está a tiempo de duplicar e incluso triplicar su precio".

Ventajas de invertir en oro

Si hay una inversión que no pierde interés con el paso del tiempo, es la inversión en oro, considerado un activo refugio cuando hay problemas económicos. Esto se debe a que el oro aporta seguridad y rentabilidad, dos de las principales razones para invertir en este metal.

El oro es un activo refugio que sirve como punto de estabilidad en una cartera a largo plazo, ayudando a diversificar un poco más las inversiones y no caer en uno de los diez errores más comunes al invertir, que es el exceso de concentración en determinados activos.

En cuanto a las principales ventajas de invertir en oro, hay que destacar las siguientes:

Liquidez: da igual cómo se invierta en oro, ya que se trata de un activo que se podrá vender en cualquier momento y de una forma rápida, sobre todo si se trata de oro físico.

da igual cómo se invierta en oro, ya que se trata de un activo que se podrá vender en cualquier momento y de una forma rápida, sobre todo si se trata de oro físico. Diversificación: el oro aporta una mayor diversificación a tu cartera.

el oro aporta una mayor diversificación a tu cartera. Seguridad: se trata de un activo que no está sujeto a incertidumbres políticas, por lo que puede usarse como valor refugio, especialmente en momentos con nubarrones económicos.

se trata de un activo que no está sujeto a incertidumbres políticas, por lo que puede usarse como valor refugio, especialmente en momentos con nubarrones económicos. Fácil de almacenar y usar: el oro es un material que se usa para producir productos físicos como joyas o productos electrónicos, que además es fácil de almacenar (aunque también peligroso). El oro ocupa poco y vale mucho, lo que hace que sea fácil de guardar en casa, pero peligroso si te roban.

Para invertir en oro es posible optar por comprarlo de manera física a través de lingotes de oro o monedas, debiendo asegurarse de que tiene un mínimo de calidad, que marca la Unión Europea, para ser considerado oro de inversión.

Igualmente, se puede comprar a través de productos de inversión, con la adquisición de acciones en empresas del sector, invertir en fondos de inversión sobre oro o en ETF sobre oro, entre otros.