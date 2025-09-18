Una profesora infantil, sobre la falta de conciliación familiar en España: "Ojalá tener estos permisos aquí"

Los permisos parentales son muy diferentes en Europa.

Cori es profesora infantil y cada día ve de cerca cómo los padres se esfuerzan por atender a sus hijos mientras cumplen con largas jornadas laborales.

Y es que desde su experiencia, no hay dudas: conciliar trabajo y familia en España es un verdadero reto para muchas personas.

España se encuentra entre los países europeos con más dificultades para conciliar "y no solamente por los permisos, sino también por sus jornadas laborales muy, muy largas y los costes elevados de la crianza son Italia, Grecia, Portugal y España", explica Cori.

Los padres tienen problemas para organizarse. Istock

Mientras en otras naciones europeas los padres pueden disfrutar de permisos prolongados y muy bien remunerados para disfrutar de los primeros años de sus pequeños, aquí los periodos de baja parental son cortos y muchas veces insuficientes.

Para hacerse una idea, basta mirar hacia el norte de Europa. En Noruega, cada progenitor tiene derecho a 24 semanas remuneradas al 100% o 29 semanas al 80%, con un mínimo obligatorio de entre 15 y 19 semanas.

Según detalla esta maestra, en Suecia, son 34 semanas remuneradas para cada progenitor, con la posibilidad de transferir 90 días entre ellos.

Finlandia ofrece 160 días laborables, unos 7 meses y medio, con entre 70 y 90% de salario. E Islandia, que Cori señala como su país favorito, permite seis meses para cada progenitor, intransferibles y cobrando el 80% del salario.

En comparación, España ofrece actualmente 16 semanas de permiso para madres y 16 semanas para padres. Aunque ha habido mejoras recientes, la cifra sigue siendo modesta frente a los países nórdicos y muchas familias sienten que no es suficiente.

Además, las jornadas laborales largas y la falta de flexibilidad complican aún más la conciliación.

Cori observa en su día a día cómo esta situación afecta tanto a los niños como a los padres. Los progenitores llegan cansados, con poco tiempo para jugar, leer o simplemente acompañar a sus hijos en los primeros meses de vida.

"Ojalá tener estos permisos aquí", dice mientras reflexiona, imaginando lo que supondría contar con más tiempo remunerado para atender a la familia sin sacrificar la estabilidad económica.

Y es que el contraste es evidente. Mientras en países del norte de Europa es un debate de primera necesidad, en España la rigidez laboral mantiene a muchas familias al borde del estrés.