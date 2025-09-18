Alex Huertas, empresario español viviendo en Dubai: "No hay día que indirectamente no le esté pagando al Estado"

Cada país funciona según su propia cultura, valores y sistemas. Lo que para muchos españoles pasa como algo normal, en Dubai se vive de un modo completamente distinto.

Por ejemplo, ciertas normas de convivencia, percepciones sociales o expectativas laborales que en España se dan por hechas, ahí se aplican bajo reglas muy diferentes.

Lo mismo sucede con el dinero y los impuestos. Conceptos que pueden parecer inamovibles, en el país árabe, son transformados por un modelo económico distinto al que se acostumbra en occidente.

Así lo muestra Alex Huertas, empresario español afincado en Dubai. "Cada vez que coges un billete en Emirates, estás pagándole al Estado", confiesa.

Esto se traduce en que aunque no se paguen impuestos directos sobre el salario, existen transacciones que implican un pago indirecto al Estado.

Desde que se mudó a Dubai, Huertas comparte en sus redes su día a día como emprendedor, los contrastes culturales, los desafíos de adaptarse y también lo que implica vivir en un país donde "no se pagan impuestos".

Sin embargo, señala que muchos pagos van al Estado en forma de peajes, facturas de la luz y agua, tasas o licencias. Y es que, tal y como explica, todo ello "se reinvierte para el bienestar de este país".

El modelo fiscal en Dubai

En los Emiratos Árabes Unidos (EAU) no existe impuesto sobre la renta para las personas físicas, salvo en casos muy excepcionales, como ciertas corporaciones en sectores petroleros o bancos extranjeros.

En cambio, hay otros mecanismos de recaudación que funcionan de forma indirecta: el impuesto al valor añadido (VAT) al 5% sobre bienes y servicios.

Estos impuestos no desaparecen, sino que se manifiestan de otra manera. En Dubai se aplican gravámenes específicos sobre productos considerados nocivos, como tabaco, bebidas azucaradas o alcohol.

A ello se suman los derechos aduaneros, que encarecen ciertos bienes importados y que constituyen una fuente de ingresos públicos.

Tal y como señala Huertas, "cuesta mucho entender este modelo, pero funciona y es perfecto. Solo pago por lo que uso".

Según el empresario, esta forma de contribuir resulta más transparente, porque relaciona de manera directa lo que se paga con el beneficio que se obtiene.

Sin embargo, confiesa que "no hay día que indirectamente no le esté pagando algo al Estado", refiriéndose a que cualquier compra que haga, el 100% va dirigido ahí.

"Al final, tú vas a poner gasolina y como es estatal, todo se lo lleva el Estado. Es increíble", indica totalmente emocionado.