Sifu Shun, empresario chino en España: "Aquí hay escuelas de fútbol y en China hay escuelas de influencers"

Sifu Shun es un creador de contenido chino que está ganando influencia en la comunidad española. Su entrevista en el podcast 'La Fórmula del Éxito' de Uri Sabat no deja indiferente a nadie.

El empresario asegura que "en España hay escuelas de fútbol", mientras que en China "hay escuelas de influencers".

"Los niños en China, aparte de ingenieros o científicos, otro camino que tienen es el de convertirse en influencers", añade.

Sifu Shun explica que los niños chinos se enfrentan una presión inmensa desde que nacen. En la selectividad china, una diferencia de 0,5 décimas puede dejar a un estudiante detrás de miles de otros aspirantes, dejándolo sin opciones para ir a la universidad.

"Hay unos niños que ven y dicen, hostia, voy a estudiar 5 años, 10 años en una carrera para luego cobrar mucho menos, para eso me hago influencer", sostiene el emprendedor.

Entienden que crear contenido para negocios y construir su propia marca personal es un camino más directo al éxito económico.

Esta profesionalización es posible en cualquier sector imaginable. Sifu Shun afirma que incluso existen formaciones sobre cómo manejar camiones o utilizar grúas que se monetizan a través de las redes sociales, demostrando que es una vía factible para casi cualquier temática.

"Sin redes sociales no existes". Esta frase de Sifu Shun es una máxima para cualquier empresa o emprendedor en China. Es una de sus prioridades absolutas para sobrevivir y crecer.

El empresario explica cómo en las grandes ciudades chinas es normal ver calles enteras con decenas de chicas jóvenes (de unos 18 años) haciendo directos. Cada una tiene un aro de luz y varios móviles, a menudo uno para cada plataforma.

Esta escena, que sería "impensable" incluso en las ciudades más seguras de Europa, demuestra el nivel de normalización de esta actividad. Un amigo suyo incluso tiene una "fábrica de influencers"

Los "regalos" como fuente de ingresos principal. Una de las formas más importantes de ganar dinero es a través de regalos virtuales que los espectadores envían durante los directos.

Sifu Shun menciona el caso de un amigo suyo que, con su agencia de influencers, puede generar 5.000 euros en un solo directo de 4 horas únicamente con estos regalos.