Una obrera española que vive en Australia, tajante en sus primeros días de trabajo: "Igual cierran la fábrica por mi culpa"

Martín Martín es un personaje de dibujos animados que cada mañana se despertaba ejerciendo una profesión completamente distinta. Una serie que parece inspirar la vida de Nerea, una joven española que vive en Australia y acumula más de 130.000 seguidores en TikTok.

Hace unos días ejercía de albañila, relatando la dificultad que sufre para ser contratada al no ser un hombre.

Sin embargo, esa es una de las muchas profesiones que está ejerciendo durante su etapa en el país. Destacando su paso por una fábrica de encofrados, donde ha vivido un curioso incidente.

"Madre mía, la que he liado en el trabajo, igual cierran toda la fábrica por mi culpa", comienza explicando la joven.

Y es que hace dos días se estropeó el sensor que provoca que la máquina "escupa" el pegamento. Por lo que ahora tienen que poner una vara de metal y abrir una manivela.

"Da la puta casualidad de que la toco yo hoy justo por primera vez y se cae a la mitad. Y sin máquina de pegamento no hay nada que hacer en la fábrica", explica.

"Así que no es que solo nos manden hoy a casa, es que la cierran ya para mañana también", añade Nerea.

La obrera expresa su preocupación y recalca que "si no trabaja la máquina de pegamento, no trabaja nada de toda la fábrica".

En otro video, Nerea explica las novedades de este avería un día después: "La manivela se ha vuelto a partir, pero esta vez no he sido yo, eso es lo que me salva".

La joven explica que la solución ha sido quitársela a otra máquina. "Pero claro, ya no le pueden quitar más, como se parta esta estamos ya con el culo al aire."

Pero aún así ha llegado el manager tres veces y ha mandado a todos los trabajadores a casa. "Nos han quitado dos horas de la jornada de hoy. Yo no entiendo muy bien por qué, la verdad".

Una situación que ha desconcertado a la joven. "Sinceramente creo que están buscando cualquier excusa para ahorrarse el salario de la plantilla un día a la semana y punto", zanja.