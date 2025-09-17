Si tienes esta moneda del rey Felipe VI posees un tesoro: por este error se ha disparado su valor a miles de euros

Fabricación de monedas de euros en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre FNMT / Europa Press

Si alguien mira en sus bolsillos, seguro que tiene alguna moneda del rey Felipe VI. Por ejemplo, las monedas de 1 euro. También tienen a su disposición otras conmemorativas, como la de 40 euros que se acuñó en 2024 para conmemorar el décimo aniversario de su proclamación como rey de España.

Pero Felipe de Borbón no ha sido el único que ha reinado con dicho nombre. Si se echa la vista atrás, hubo un Felipe VI de Navarra (IV de Castilla). Fue durante su mandato cuando sucedió un hecho que ha disparado el valor de la moneda en cuestión más allá de su antigüedad.

A continuación te contamos las características de esta moneda única que es un verdadero tesoro. No en vano, recientemente se ha subastado y ha superado la cantidad de 600.000 euros.

Así es la moneda de Felipe VI

Hay que remontarse a 1652 para situar el origen de los ocho escudos de oro de Felipe VI de Navarra. Ocho escudos que, en parte, no fueron tales. Y es que el descubrimiento de un escándalo afectó a la credibilidad del propio monarca.

Dicho escándalo tuvo lugar en Perú. Allí, la ceca acuñó una serie de monedas con un menor contenido en plata del que realmente deberían tener. Así, se trataba de monedas de 8 reales, pero, al tener menos plata de la exigida, su valor real era de 6 reales.

Moneda de Felipe VI de Navarra.

Por tal motivo, y tras detectar el fraude unos comerciantes, en determinados puertos europeos se rechazó la moneda colonial. Debido a esta situación, el rey Felipe VI de Navarra ordenó reacuñar estas monedas, que se conocieron con el sobrenombre de ‘potosinas’.

Uno de los lugares donde se fabricaron las nuevas monedas fue Pamplona. ¿Cómo eran esas monedas? Su peso es de 26,95 gramos, y su diámetro de 34 milímetros. En una de sus caras, el escudo de armas de Navarra y las siglas AP (Pamplona). Alrededor, el texto ‘Navarre Rex 1652’.

¿Cuánto vale la moneda de Felipe VI?

Además de su antigüedad, y de la truculenta historia que hay detrás, hay otro hecho que ha disparado el valor de esta moneda de Felipe VI de Navarra. Y es que sólo hay un ejemplar.

El mismo ha sido subastado en diferentes ocasiones alcanzando precios astronómicos. Recapitulemos: en 2012, la pieza se vendió por 525.000 euros. Y, en 2024, se puso de nuevo a disposición de los coleccionistas con un precio inicial de 426.000 euros. Finalmente, la mejor puja fue de 646.935 euros.

La sala donde tuvo lugar la subasta fue Numismática Genevensis, en Suiza. En total, hubo ocho pujas, ofreciendo la ganadora más de 200.000 euros sobre el precio inicial. Como es natural, se desconoce quien ha pagado semejante cantidad.