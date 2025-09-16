Natxo Asensio, empresario español que vive en Tailandia: “Aquí con 1.000 euros puedes vivir muy muy bien”

El dueño y fundador de la plataforma de inversión Satoshi Factory, Natxo Asensio, compartió con el creador de contenido Sergio Castillo Calderón cómo ha sido su vida en Tailandia desde que se mudó de España hace un año y medio.

El emprendedor, originario de Alicante, comentó las principales diferencias a nivel de coste de vida entre este país asiático y España, resaltando sobre todo el tema de la vivienda.

Asensio destacó que el coste real de vida en Tailandia depende "un poco de tu estilo de vida". Con esto, hizo énfasis en que, a pesar de que existen opciones baratas, hay personas que optan por actividades mucho más caras y su estadía termina costando mucho más.

"Pago unos 180 euros en alquiler"

El emprendedor comentó que aquellos que tienen estilos de vida más enfocados en "salir, cervecitas y te gusta ir a restaurantes más occidentales y todo esto, pues siempre va a ser más caro".

Sin embargo, agregó que, "digamos que con 1.000 euros podrías vivir bastante bien, muchísimo mejor que en España, comiendo fuera todos los días prácticamente, yendo a distintos sitios, incluyendo algunas cervezas, sin mucho exceso, pero haciendo bastantes cosas".

De esta manera, comentó que, por ejemplo, "desde a lo mejor 50 euros podrías encontrar una habitación económica, no la mejor del mundo, pero podrías vivir perfectamente".

"Yo en mi caso pago 180 euros de alquiler más o menos y tengo un estudio para mí solo", agregó. "En España es muy complicado poder tener un estudio para ti solo", recalcó.

Aprovechó también para exponer más gastos de su vida cotidiana viviendo en Chiang Mai, al norte de Tailandia: "La moto también es barata, entre 60 y 70 euros al mes, y el seguro médico más o menos lo mismo".

También acotó que con la comida "tienes mucha variedad" y hay opciones baratas para comer. Con esto, volvió a recalcar que "puedes ir a sitios más lujosos y gastarte lo que quieras, pero con 1.000 euros puedes vivir muy muy bien, no te va a faltar de nada".

Recalcó que, en el caso de querer "apretarte el cinturón" y vivir por menos de 1.000 euros, es posible "vivir por 500 o 600 euros, en una habitación barata, apretando, pero sí, podrías vivir".

Además de esto, acotó que Asia tiene la facilidad de que es posible viajar y que los viajes pueden llegar a salir muy económicos. Así, señaló que "una persona que tenga un sueldo de 2000 euros o 3000 euros, puede irse a viajar (...) y tener un estilo de vida muy nutritivo".

Con esto, quiso destacar que "te aporta mucho vivir aquí porque conoces constantemente gente muy interesante". Además de esto, destacó que también en Tailandia es posible dedicar mucho tiempo a trabajar o a algún proyecto.

"En España, por ejemplo, tienes que hacer la compra, cocinar, lavar los platos, que son cosas que llevan tiempo a diario, que aquí si no quieres hacerlas, no las haces, porque es muy barato comer en la calle", manifestó.

De esta manera, concluyó que el hecho de que estas cosas sean baratas permite que "al final el tiempo es más tuyo". A esto agregó que "podrías vivir muy económicamente y con una calidad de vida también bastante mejor que en España".