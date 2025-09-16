Una camionera, sobre la falta de trabajadoras en la carretera: "Como mujer la higiene es más difícil, no hay donde asearte"

El sector del transporte está dominado mayoritariamente por el hombre. Se estima que menos del 4% de los conductores de mercancías son mujeres. Por lo que el testimonio de estas trabajadoras destaca al ser muy inusual.

Ainhoa Blasco es una de estas trabajadoras. La camionera ha hablado en el podcast Rutas de Éxito sobre cómo es ser mujer en esta profesión.

Su padre y su hermano eran camioneros, por lo que ella lo veía "como una profesión de hombres que era lo que hasta el momento se nos estaba vendiendo".

Recuerda que las mujeres empezaron en el transporte hace 40 años. "Hay pocas, pero las hay", indicando que su presencia sigue siendo minoritaria.

La trabajadora relata situaciones en las que se encuentra con prejuicios de género, como al entrar a un almacén donde le dicen que "aquí dentro tú no puedes estar, tiene que entrar el chófer". También menciona cómo la gente se gira para mirarla sorprendida cuando la ven conduciendo un camión.

No obstante, Ainhoa tiene un mensaje claro para otras mujeres en su situación: "Si eres una mujer que quiere iniciarse en el transporte, no escuches cuando te digan esto es un mundo de hombres, es lo que yo he escuchado millones de veces".

Afirma sentirse "arropada" y "apoyada" por sus compañeros y que solo ha tenido "una situación en tres años donde me he sentido incómoda". Ainhoa recalca que la actitud personal es muy importante y que ella no ha tenido "problemas por ser mujer en este sector".

Además, considera una "tontería" la división entre hombre y mujer: "Hay personas buenas y personas malas", independientemente del género al que pertenezcan.

También menciona que tiene "más amigos hombres que mujeres" y que ellos "han sabido escuchar mucho mejor sin juzgar".

Finalmente, Ainhoa también ha destacado otras dificultades relativas al aseo personal: "En la higiene, siendo mujer, se te complica más, todas tenemos una semanita al mes más complicada y hay veces que no tienes sitio para poderte asear, no se tiene en cuenta".