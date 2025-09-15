Jordi Segués, experto en desarrollo personal: "El lujo no son coches, relojes o ropa cara, no se compra con dinero"

El ámbito del desarrollo personal está en tendencia. Son muchos los creadores de contenido que hablan en redes sociales sobre mentalidad y cómo ganar dinero o alcanzar el éxito.

Uno de los más conocidos es Jordi Segués, consultor y formador en Marketing. En su canal de YouTube se tratan temas como los modelos de negocio, ventas, finanzas y marcas personales.

Tiene millones de seguidores entre todas sus redes sociales. Destacando especialmente en TikTok, con 2,9 millones, mientras que en Instagram también supera la cifra de los dos millones.

Una de sus últimas reflexiones ha sido sobre el lujo. "La sociedad nos ha hecho creer que el lujo son los coches, los relojes, la ropa cara, un estilo de vida opulento", comienza explicando el experto.

"El lujo de verdad es hacer lo que quieres, cuando quieres, dormir bien por la noche, despertarte con ilusión cada día, tener paz, estar con las personas que amas, estar orgulloso de lo que haces", añade Segués.

"Fíjate cómo ninguna de estas cosas se compra con dinero", puntualiza el consultor en un mensaje muy aplaudido.

No obstante, el experto habla en otro video sobre por qué lleva relojes caros, algo que le preguntan en ocasiones.

"Esto es lo que no entienden. Yo compro estas piezas por la importancia que tiene el tiempo, para mí es un recordatorio constante de que pasa", afirma.

En este sentido, Segués señala que cada reloj representa un hito personal. Asegura que cada vez que lo mira recuerda hasta dónde ha llegado.

"Cada vez que lo veo me ayuda a pensar en grande y, además, es una pasión que comparto con mi padre", expresa Segués.

El experto en desarrollo personal sostiene que el reloj le recuerda lo valioso que es el tiempo y la importancia de elegir con cuidado cómo lo invierte. Algo que tiene presente cada vez que consulta la hora.

Finalmente, reconoce que llevar este tipo de relojes refuerza su autoimagen y envía señales muy claras a determinadas personas con las que desea relacionarse. "Es como ser parte de un club al que no todo el mundo tiene acceso", concluye.