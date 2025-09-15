Javier Linares (32), experto en inversiones, habla alto y claro: “Si ahorras 50€ a la semana, en cinco años tendrás…”

El impacto del ahorro y la inversión a largo plazo puede ser muy significativo, llegando a producir ganancias de millones de euros incluso si se parte de cantidades muy pequeñas.

Así lo explicó Javier Linares, inversor y coach de inversión, a través de un vídeo en su canal de YouTube. El inversor habló de cómo, ahorrando 50 euros a la semana, es posible conseguir en cinco años hasta 13.000 euros.

No obstante, comparó esta cifra con el valor que generaría la misma cantidad si, en vez de ser ahorrada, fuera invertida, llegando hasta los 16.428 euros. Todo esto, gracias al interés compuesto, que convierte este hábito "aburrido" en una estrategia "poderosa".

Hasta 1 millón de euros

Linares comenzó planteando la siguiente cuestión: "¿Qué pasaría si a partir de ahora empiezas a ahorrar 50 euros a la semana?".

"Al terminar el año tendrías 2.600 euros, que no estarían nada mal para unas buenas vacaciones", calculó el experto. No obstante, planteó: "¿Qué pasaría si en lugar de ahorrarlos en el cerdito en casa o en tu banco los inviertes en las mejores empresas del mundo?".

"En 5 años, ahorrando 50 euros a la semana, habrías conseguido ahorrar 13.000 euros, pero ese dinero invertido se habría convertido en 16.428 euros", expresó el inversor.

Ahora bien, extendiéndose más a largo plazo, en 20 años, los 52.000 euros ahorrados "se habrían convertido en 145.000 euros".

De estos 145.000 euros, únicamente se habrían aportado 52.000 euros, "siendo 93.000 euros la revalorización de tu dinero".

La revalorización del dinero en la inversión se refiere al aumento del valor de un activo a lo largo del tiempo. Es decir, en este caso, si lo invertido son 52.000 euros en un fondo indexado, el valor total de la inversión puede llegar a ser 145.000 euros.

Ahora bien, la inversión suele ser a largo plazo, por lo cual las verdaderas ganancias se pueden ver mucho más adelante en el tiempo.

Así, tras 40 años manteniendo esta costumbre, "los 50 euritos que has estado ahorrando semanalmente se habrán convertido en 1 millón de euros", comentó Linares.

Sin embargo, de este millón de euros de ganancias, "tú solo habrás puesto 104.000 euros". Con esto, el inversor expuso que esta revalorización es "gracias al interés compuesto".

El interés compuesto es un concepto financiero que describe cómo el interés se calcula no solo sobre el capital inicial, sino también sobre los intereses acumulados previamente.

En otras palabras, el interés compuesto funciona como una bola de nieve cuando rueda cuesta abajo. Los intereses se van acumulando, y esto permite que el dinero crezca más rápido.

"Igual al principio es un poco aburrido, pero en cuanto coge fuerza y le dejas trabajar durante unos años, al final se acaba volviendo totalmente poderoso y a los 14 años ya tendrías más beneficios de lo que tú has aportado", manifestó Linares.