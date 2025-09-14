Pablo Ródenas, abogado, alerta sobre la incapacidad permanente: "Si eliges mal, tendrás una pensión reducida"

La incapacidad permanente es una situación en la que un trabajador, después de haber recibido el tratamiento médico prescrito, continúa con problemas físicos o psíquicos que disminuyen o anulan su capacidad laboral.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aprueba la incapacidad total al empleado y le ampara con una prestación que varía en función de su grado de invalidez y de su base reguladora.

En este sentido, el abogado Pablo Ródenas advierte de que el reconocimiento de la incapacidad permanente va a influir en tu futura pensión de jubilación. "Si eliges mal hoy, tendrás una pensión reducida mañana", afirma.

Puedes seguir cotizando

El letrado revela que, aunque se te aplique este derecho laboral, "puedes seguir cotizando por tu cuenta aunque no trabajes".

Sin embargo, hay que rellenar el Convenio Especial de la Seguridad Social y lanza una alarma: "Si no la haces ahora puedes perder años de cotización y quedarte con una jubilación mucho más baja de la que te mereces"

¿Cómo se hace?

El primer paso, cuenta Ródenas, es "descargar el Modelo TA40 de la web de la Seguridad Social y pulsar la opción por incapacidad permanente".

A continuación, se deben completar "todos tus datos personales", incluyendo la información sobre tu actividad laboral previa a la invalidez.

La tercera indicación consiste en adjuntar la resolución en la que se te reconoce la incapacidad permanente y, por último, elegir entre "cotizar por la base mínima de cotización o seguir con la base que tenías antes".

El abogado señala que los solicitantes deben escoger la opción de continuar con la base cotización anterior, ya que será más alta y tu futura pensión de jubilación no se verá reducida.

En noviembre de 2024, la aprobación del artículo 93 de la Ley de Seguridad Social permitió que el acceso a la incapacidad permanente sea un poco más sencillo que en antaño.

Ahora no es necesario acogerse inicialmente a una baja temporal para, más adelante, tener derecho a la permanente. "No será necesario que la incapacidad permanente derive de una situación de incapacidad", reza la ley.

Pablo Ródenas, abogado y director del despacho Ródenas Abogados, tiene 60.000 seguidores en TikTok, red social en la que brinda consejos y soluciones sobre asuntos legales concretos que afectan a sus usuarios.

Los temas que más analiza, además de la incapacidad permanente, son las herencias, los divorcios y las pensiones de jubilación.