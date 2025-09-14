Gonzalo Bernardos, economista: “La vivienda turística no puede ser la culpable de la subida a los precios de la vivienda”

La escasez de la vivienda ha sido tema de debate constante entre los españoles. Algunos hablan de la necesidad de construir más y otros señalan a las viviendas turísticas como las principales culpables.

El economista Gonzalo Bernardos aprovechó la discusión para tomar partido y explicar lo que él considera la solución de la conocida crisis de la vivienda e hizo sus predicciones sobre la misma.

Bernardos expuso en el programa Más Vale Tarde que la culpa no reside en los alojamientos turísticos, principalmente porque no hay tantos como parece y no afectan tanto a los precios, sino, más bien, el problema es que se dificulta la construcción de más viviendas.

"Este boom durará muchos años"

Algunos expertos han señalado que son necesarias 700 000 viviendas para poder suplir a toda la población española y acabar con la escasez. Ahora bien, el ritmo de construcción de la vivienda pública es de 8000 inmuebles al año y por esto entra en la conversación la vivienda turística.

Con esto, el economista comenzó replicando que, según su valoración, estos datos sobre la demanda de viviendas, sacados del Banco de España, no son correctos: "Para mí es bastante más (...) yo diría que cerca de 1 millón y medio".

Explicó que la razón detrás de esta cifra es que "entre 2008 y 2023 no ha comprado vivienda ningún joven".

Ahora bien, a pesar de esto sentenció que "la vivienda turística no puede ser culpable de la subida de los precios de la vivienda".

El motivo detrás de esta conclusión, explicó Bernardos, es que, "en primer lugar, porque solo es el 1,43% del Parque Total de Viviendas".

"En segundo lugar, me voy a Barcelona, en Ciutat Vella el porcentaje de viviendas de uso turístico ronda el 6%, mientras que en Nou Barris, el distrito con menos renta per cápita de Barcelona, está en 0,08%", ejemplificó.

"Pues en los últimos 10 años, el precio del alquiler ha subido más en Nou Barris que en Ciutat Vella", expuso rotundo el economista.

De esta forma trasladó este ejemplo a las seis capitales de provincia españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga), exponiendo que "solo Málaga, en el conjunto de la ciudad, en las viviendas de uso turístico, tiene más del 3%".

Gonzalo Bernardos en su intervención en 'Más Vale Tarde' laSexta

Por su parte, Barcelona cuenta con un 0,99 % y "Madrid aún menos. Por lo tanto, no es verdad", alegó, manifestando que "están cogiendo y están construyendo un relato para engañar a la población".

"Esto se soluciona a través de que los propietarios pongan más viviendas en alquiler y a través de construir más viviendas, y para construir más viviendas hay que permitirles a los propietarios comprar más suelo y para comprar más suelo les debería avalar la administración", expresó Bernardos.

El economista también agregó que con el tema de la burbuja inmobiliaria "compró el perro, el gato y el periquito, le dio crédito la banca a todo el mundo. Por lo tanto, estaba descontado que se la pegaría el mercado".

No obstante, comentó que el verdadero problema es que "en la actualidad nadie menor de 40 años o casi nadie ha comprado vivienda y eso es una demanda de reserva extraordinaria".

Por ello, no dudó en predecir que "este boom durará muchos años". De esta manera, concluyó el economista, exponiendo la importancia de construir más viviendas: "Esto es un desastre, se puede hacer muchísimo mejor".