Antonio Lorenzo, experto en hipotecas: “Tengo clientes que por haberse comprado un coche no se pueden comprar una casa”

El bróker hipotecario Antonio Lorenzo desveló en el pódcast Inspira Brand las diferencias entre una deuda buena y una deuda mala. Calificó dicha diferencia como crucial, ya que endeudarse no necesariamente es algo malo.

"Todas las grandes fortunas se endeudan hasta rabiar con un solo objetivo", comenzó señalando el experto. Así, remarcó que una deuda buena es aquella en la cual "los ingresos que consigues son superiores a los gastos que genera".

Por el contrario, comentó que la deuda mala "toda aquella deuda que no supere los ingresos que va a generar es un error garrafal".

"Hay que priorizar en esta vida"

El analista explicó que, por ejemplo, "financiarte unos muebles porque son muy chulos, eso es una locura". Con esto, aprovechó para dejar claro que "hay que priorizar en esta vida y para priorizar es primero la casa y luego lo demás".

"Yo tengo muchos clientes que me vienen de haberse comprado un coche y por haberse comprado el coche no se pueden comprar una casa, porque se han gastado los ahorros y ya tienen parte de deuda y, claro, el ratio de endeudamiento ya no lo cumplen", ejemplificó.

El ratio de endeudamiento es un indicador financiero que muestra qué parte de los activos o ingresos de una persona o empresa se financian a través de deuda. Esto es fundamental para evaluar la salud financiera y la capacidad de pago de préstamos bancarios.

De esta forma, si dicho ratio es muy alto, es muy posible que el banco considere que existe un riesgo para hacer frente a dicho préstamo.

Con esto, señaló Lorenzo que "esto que dicen de que la vivienda en la que tú vivas no tiene que ser de propiedad, tiene que ser alquiler, yo estoy de acuerdo con esta afirmación al 100 %".

Explicó que el razonamiento detrás de esto es que "yo lo planteo como que tu yo del presente se perjudica versus tu yo del futuro, porque dices, en vez de comprar un casoplón ahora mismo chulo que me guste para vivir, voy a invertir y voy a comprar para alquilar y tener ingresos extra".

"¿Por qué? Porque ya sabemos todos que conforme pasen los años las pensiones cada vez van a ser más complicadas y cada vez en proporción vamos a recibir menos dinero, entonces tenemos que salvaguardar nuestros intereses", expresó.

En otras palabras, estos ingresos extra generados de alquilar la vivienda, a largo plazo, pueden servir para costear una buena jubilación, una vivienda y una vida más tranquila a nivel financiero.

En esta línea, sentenció que "los que han invertido en renta variable o en inmuebles o las dos cosas o en su propia empresa, por ejemplo, van a ser los que van a estar económicamente muy solventes y muy cómodos".

Por el contrario, aquellos que "hayan decidido guiarse por la vida y depender del Estado a través del plan de pensiones o la famosa seguridad social, yo creo que van a ver sus posibilidades muy mermadas", sentenció.

El motivo, explicó, es que "siempre va a haber más gastos que ingresos en los planes de pensiones". Esto, además, teniendo en cuenta la situación de la pirámide demográfica invertida.

"Entonces hay que priorizar un poquito", aconsejó Lorenzo, "y yo no estoy diciendo locuras, te estoy hablando de a lo mejor 100 euros al mes".

Describió esto como "la filosofía de 'a ti primero'", manifestando que "el primer dinero que tiene que salir de la cuenta cada vez que recibes tu nómina tiene que ser o a un plan de pensiones o a un fondo de inversión o inmobiliario".

Así, una vez explicado esto, concluyó que "el primer objetivo es construir un patrimonio para luego tener unos ingresos extra que complementen la pensión que tendremos en un futuro".