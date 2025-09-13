El bonito nombre de tan solo tres letras que Dulceida y Alba Paul han puesto a su primera hija: significa 'leona'

Imagen de Dulceida y Alba antes de dar a aluz a Aria.

Hace casi un año, Dulceida y Alba Paul, la conocida pareja de influencers españolas, dieron la bienvenida a su primera hija y eligieron un nombre que ha capturado la atención de todos: Aria.

Con tan solo tres letras, Aria combina simplicidad, elegancia y fuerza, y su significado, 'leona', refleja valentía y determinación, cualidades que estas madres esperan transmitir a su pequeña desde el primer día.

No obstante, la elección del nombre de la pareja de influencers no es casual, y es que el nombre Aria ha experimentado un aumento significativo en popularidad en España en los últimos años

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente hay 1.769 mujeres registradas con este nombre, con una edad media de 4,7 años, lo que confirma que es un nombre muy popular entre las generaciones más jóvenes.

Asimismo, curiosamente, también hay 180 hombres que llevan este nombre, aunque en menor proporción, demostrando su versatilidad. En este último caso, la edad media es de algo más de 16 años.

La elección de Dulceida y Alba Paul también refleja la influencia de las redes sociales en las decisiones de los padres de hoy.

Los nombres cortos y sonoros, como Aria, son fáciles de pronunciar y memorizar, ideales para un mundo digital donde la visibilidad y la identidad online juegan un papel importante.

Captura de pantalla del INE.

Con casi un año de vida, Aria ya se ha convertido en un nombre que resuena con fuerza, originalidad y significado.

Dulceida y Alba Paul han logrado elegir un nombre que es fácil de recordar, único y cargado de personalidad, asegurando que su hija lleve consigo un mensaje de valentía y carácter a lo largo de toda su vida.

Más ejemplos

No obstante, Dulceida y Alba Paul no son las únicas que han escogido este nombre para su hija. Otra pareja catalana de creadores de contenido, Melani Rodríguez y Tomás Carmona, también decidieron llamar Aria a su hija, demostrando que este nombre se ha convertido en una elección muy popular entre las nuevas familias de la escena digital catalana.

Al igual que Dulceida y Alba, Melani y Tomás han compartido su alegría en redes sociales, mostrando lo significativo que es este nombre para ellos.

Esta coincidencia resalta la tendencia de nombres cortos, modernos y con significados poderosos entre las nuevas generaciones de influencers catalanes.

Aria no solo es un nombre estéticamente atractivo, sino que también proyecta fuerza, personalidad y originalidad, características que estas parejas esperan ver reflejadas en sus hijas a medida que crezcan.