Un vecino, tras la muerte de dos empresarios de un pueblo de Gerona: "Hay trabajadores que todavía esperan su nómina"

La tragedia ha golpeado a Port de la Selva, un pueblo costero de Gerona con cerca de 1.000 habitantes. Después del suicidio de la pareja de empresarios que eran dueños de cerca de 10 locales, sus vecinos se han quedado sin trabajo.

Esta muerte ha impactado al pequeño pueblo, tanto por el gran aprecio que había hacia los empresarios como la gran importancia que tenían para su economía.

Así, el vecino y trabajador Francisco Javier Garcés ha contado cómo están viviendo los vecinos esta situación, especialmente con la gran incertidumbre de cara a su futuro.

Vecinos desempleados

A pesar de su pequeño tamaño, 41,62 km², y corta población con tan solo 1.061 habitantes, Port de la Selva es especialmente conocido por su turismo y vida portuaria.

De tal manera, José Andrés Bel y Adela Esteban Galindol, una pareja de empresarios, regentaban el 20% de los negocios del pueblo, es decir 10 bares en dicho municipio, así como en Selva de Mar, otro pueblo en la Costa Brava.

No obstante, después de que ambos se suicidaran, todos los negocios han cerrado repentinamente y ha dejado la situación laboral de sus trabajadores en stand by.

Se trata de unos bares que llegan a dar trabajo hasta a 100 personas durante temporada alta como la época veraniega.

Ante este panorama, el programa Y Ahora Sonsoles contó con la participación de Francisco Javier Garcés, un vecino y empresario en Port de la Selva, que sabe de primera mano cómo lo están viviendo los locales.

“Se veía venir, algunos lo podíamos intuir, que tarde o temprano podía cerrarlo todo. Pero, evidentemente, ni yo ni nadie del pueblo pensamos que se iban a suicidar. Eso es así", aseguraba Garcés.

Lo cierto es que la tragedia golpeó por partes: "Primero se suicidó ella, en junio, y después él, a finales de julio. Los encargados siguieron trabajando en sus locales a pesar de la incertidumbre, al igual que el resto de trabajadores. El verano no se ha visto afectado".

Sin embargo, con el fallecimiento de José Andrés en agosto, se ha creado una situación que no sabían cómo se podría solucionar y que ha dejado a muchos trabajadores todavía sin cobrar su salario.

"Hay que diferenciar claramente: hay un local en otro pueblo y diez en Port de la Selva. Aquí, en Port de la Selva, parece ser que hoy mismo están cobrando la nómina de agosto y los finiquitos. Esperemos que en el otro pueblo también puedan acceder a sus nóminas y finiquitos pronto”, señaló el vecino.

Ante esta situación después de la muerte José Andrés, conocido en el pueblo como 'El Pepito', los negocios se quedaron sin heredero por lo que la sociedad de la pareja de empresarios pasó a estar bajo control de TW-MR Family II SL.

Esta empresa se dedica a explotar inmuebles así como a la compraventa, por lo que ahora en posesión de los 10 negocios gestionados por la pareja de empresarios, se espera que en las próximas semanas se vuelva a su actividad regular.