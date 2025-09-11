Un jubilado no se corta y señala su dura realidad: "No llego a fin de mes, mi pensión es de 1.300€ y pago 1.000€ de hipoteca"

Son muchos los jubilados que, después de muchos años trabajando, deciden disfrutar de su retiro cobrando su pensión de la Seguridad Social cada mes.

Sin embargo, hay muchos que por ayudar a familiares, el alto precio de las viviendas o por su corta pensión, tienen dificultad para sobrevivir mes a mes.

Uno de ellos es Martín Dávila, un pensionista que contó las dificultades que tiene para poder vivir con su pensión y cómo le da para lo justo.

Las dificultades de los pensionistas

La pensión de jubilación es una prestación económica vitalicia que se otorga a los trabajadores cuando, debido a la edad, dejan de ejercer su actividad laboral. Este ingreso busca garantizar la seguridad económica en la etapa de retiro.

La Seguridad Social establece dos modalidades de pensión, diferenciadas según las cotizaciones realizadas por el beneficiario a lo largo de su vida laboral. Cada una responde a condiciones y requisitos específicos.

Las pensiones contributivas son prestaciones indefinidas cuya concesión exige una vinculación previa con la Seguridad Social. Para acceder a ellas es necesario acreditar un período mínimo de cotización y cumplir las condiciones legales.

Por su parte, las pensiones no contributivas están dirigidas a quienes carecen de recursos suficientes para vivir dignamente. Pueden recibirlas incluso quienes nunca hayan cotizado o no alcancen el tiempo mínimo requerido para la pensión contributiva.

Así, cada historia de un jubilado llama la atención. En Y Ahora Sonsoles Verano se mostró la historia de Rafa, un jubilado que con el dinero de su pensión vive en Tailandia "como un rey". El pensionista contó su estilo de vida y cómo aprovecha del bajo costo de vida en el país asiático para vivir plácidamente en comparación a su vida en Mallorca.

El programa abrió hueco al debate, trayendo a la cara opuesta de la moneda, Martín Dávila, un jubilado que apenas puede sobrevivir con su pensión y que contó su dura realidad.

"Yo tengo una hipoteca que he tenido que vender otra para pagarla. No me llega. Para que tengas una idea, de 1.350 euros que cobro, pago 1.000 euros de hipoteca. He tenido que vender mi otra casa para seguir pagándola", aseguró el jubilado.

Sin embargo, la idea de irse a Tailandia la rechazó al primer segundo: "Yo no me iría a Tailandia por los nietos. Valen mucho más de lo que se ahorra. No los cambio por nada".

Dávila también contó su experiencia laboral y cómo ha vivido estos últimos años. "He sido director comercial de Ferrero Rocher, luego me pasé al montaje de mamparas de oficina. En ese sector he estado hasta que me he jubilado hace tres meses. Me he tenido que jubilar y reenganchar cinco años para poder seguir pagando. Luego encima me okuparon la casa así que tuve que venderla", indicó.

Después de la reciente subida a principios de este año, las pensiones mínimas tuvieron un incremento del 6% mientras que las contributivas un 2,8% y las no contributivas un 9%.

De tal manera, la pensión media de jubilación actualmente es de 1.508,2 euros mensuales mientras que la mínima con cónyuge es de 1.127,60 euros.