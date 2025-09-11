Detenida una persona por empadronar a casi 400 migrantes ilegales en Alcúdia (Mallorca) a cambio de dinero

Un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia (Mallorca) ha sido detenido por su presunta vinculación con el registro como residentes de unos 400 inmigrantes irregulares a cambio de dinero.

La Guardia Civil sospecha que lo hacía a cambio de una importante suma de dinero que pagaban los interesados para acreditar su residencia en viviendas del municipio, según ha adelantado el diario local Última Hora.



El hombre fue arrestado en las oficinas municipales el pasado miércoles, "ante el estupor del personal que en aquel momento estaba trabajando en las oficinas municipales", según relata el diario.



El detenido está acusado de falsedad documental y ha sido puesto a disposición de las autoridades en los juzgados de Inca.

La investigación comenzó hace dos meses, cuando la alcaldesa, Fina Linares, presentó una denuncia a la Guardia Civil, al sospechar que un funcionario, que estaba asignado al área de Contratación, estaba realizando empadronamientos de personas migrantes ilegales en horario de tarde.

En ese periodo, las oficinas municipales están cerradas.

"Es un caso aislado de mala praxis de un funcionario, y hemos aplicado tolerancia cero, aunque ha sido un disgusto para todos", ha explicado la alcaldesa, citada por Última Hora.

Las llegadas irregulares de migrantes a las Islas Baleares han crecido en un 78,6% en los primeros ocho primeros meses de este año, pese a que en el conjunto de España continúan a la baja.

En todo el país, se han reducido un 32,6% entre enero y agosto, respecto del mismo periodo de 2024.



La situación migratoria en las Islas Baleares ha alcanzado los niveles "más importantes" de su historia. Este agosto las autoridades del archipiélago han llegado a registrar "una patera cada dos horas" en sus costas, tal y como denunciaba la presidenta balear, Marga Prohens.

"¿Dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez?", preguntaba entonces Prohens. "El resto de rutas migratorias desciende" pero "crece la ruta balear", añadió entonces.

Estos números también se ven reflejados en la saturación de los mecanismos de protección de los menores migrantes no acompañados: según ha afirmado Prohens, Baleares tiene a 694 niños y adolescentes migrantes tutelados por los cuatro consells insulares.

La situación implica que dos de cada tres menores tutelados en el archipiélago son jóvenes migrados y que el sistema sufre una sobreocupación superior al 1.000%, han asegurado desde el Ejecutivo balear.