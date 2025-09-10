Sonia, madre de 3 hijos, vuelve a casa de sus padres por el precio de la vivienda: "Los dueños nos dijeron que necesitaban la casa"

Sonia Mel es madre de tres hijos y lleva 14 años con su marido. Sin embargo, viven separados a pesar de no estar divorciados porque no pueden hacer frente al precio de una vivienda o un alquiler.

Actualmente, cada uno vive en casa de sus padres y se encuentran en una situación en la cual ven cada vez más complicado ahorrar lo suficiente para comprarse una vivienda y volver a estar juntos en la misma casa.

"Llevábamos 11 años viviendo ahí (en el antiguo piso) y los dueños nos dijeron que necesitaban la casa; estuvimos buscando un tiempo, pero los alquileres estaban en 1.500, 2.000 euros, e imposible", relató la madre en el programa Y ahora Sonsoles.

Al verse en una situación en la que no podían hacer frente a los alquileres, pensaron en comprar un inmueble; sin embargo, en este punto se encontraron también con algunos obstáculos.

"Aparte de que hay que tener mínimo 40.000 euros ahorrados, que yo ni de broma, y teníamos otro préstamo aparte, nos dijeron que como mucho nos podía quedar una hipoteca de 1.000 y pico euros y es imposible", expresó Mel.

"Ahorrar era imposible"

Además de esto, manifestó que a pesar de que ambos trabajan, ven el ahorro de dicha cantidad de dinero como una misión imposible: "Lo malo es que se intenta ahorrar, pero ahora mismo los trabajos son muy precarios".

En el caso de Sonia Mel, explicó que su esposo tiene un trabajo de 40 horas semanales "y gana 1.600 euros". Sin embargo, en su caso, comentó que "trabajo en un supermercado, 18 horas semanales, por 600 euros al mes".

Cuando se encontraron en esta situación de intentar hacer frente a un nuevo piso, cambió de trabajo y acabó en el sector de la hostelería: "Me contrataron 20 horas semanales".

"Nosotros, viviendo como estábamos de alquiler y con los tres niños, ahorrar era imposible", añadió. Ahora, comentó que están ahorrando lo que gastaban de alquiler "para ver si de aquí a un año...".

Sonia Mel en el programa 'Y Ahora Sonsoles' Antena 3

Otro gran problema con el que se encuentra la familia Mel es que viven en Benalmádena, Málaga: "Lo malo de donde yo vivo es que, al ser costa, si el precio ya estaba disparado, es horroroso".

Al ser preguntada por Sonsoles Ónega sobre cómo lleva la situación, la madre rompió a llorar explicando que "me cuesta mucho, intento aguantar, pero regular".

Sobre todo, explicó que los hijos hacen que la situación sea más complicada: "Es duro decirle a un hijo que no podemos pagarnos una casa; claro, ellos lo saben porque nos escuchan hablar, pero no sé qué pensarán".

"Tener que explicarles como madre la situación... Es que tenemos derecho a una casa", señaló entre lágrimas. Y agregó que "es que yo estoy durmiendo en un sofá".

Sonia Mel en el programa de 'Y Ahora Sonsoles' Antena 3

Para llevar la situación de esta familia a datos, según el portal inmobiliario Idealista, el precio promedio de un alquiler en España es de 14,5 euros el metro cuadrado. En otras palabras, una vivienda de 80 metros cuadrados supone 1.160 euros mensuales.

Por otro lado, comprar una vivienda en España supone un promedio de 2.498 euros por metro cuadrado. Siguiendo el mismo ejemplo, una vivienda de 80 metros cuadrados supone un coste de 199.840 euros.

A su vez, esto choca con que el salario medio de un español en el 2025 consiste en 2.290 euros brutos al mes. Al mismo tiempo, el costo de vida de una familia de 5 miembros, como la de Sonia Mel, ronda los 3.500 o 4.000 euros.

Todo esto, mientras ella y su marido juntos ingresan mensualmente 2.200 euros. Motivo por el cual, el ahorro se ha convertido en algo imposible para ellos.