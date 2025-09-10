Miriam Jiménez (28), analista social, sobre los propietarios de viviendas: "El rentismo es un sistema parasitario en España"

Imagen generada por IA de un joven en su viviendo alquilada y la socióloga Miriam Jiménez. ChatGPT

Es una realidad que España vive un problema inmobiliario en todos los niveles. Desde una inflación en los precios del alquiler y la compra, la okupación, un auge en los apartamentos turísticos y una increíble falta de oferta.

Así, en este problema los que se ven especialmente afectados son los jóvenes, ya que las condiciones precarias y falta de oportunidades hacen más difícil que puedan independizarse de la casa de sus progenitores.

Por esa razón, la socióloga Miriam Jiménez se ha encargado de analizar de qué manera perjudica a España el sistema de alquileres que existe.

Los alquileres en España

Según datos de Idealista, el precio medio de una vivienda en alquiler en España se sitúa en 14,60 euros por metro cuadrado. Este valor refleja la situación actual del mercado, marcada por una presión creciente sobre la oferta y la demanda.

En comparación con junio de 2024, estas cifras suponen un incremento del 9,7%, lo que confirma la tendencia alcista de los últimos meses y evidencia las dificultades a las que se enfrentan los inquilinos para acceder a una vivienda en condiciones asequibles.

Por su parte, en relación a los jóvenes, esto se complica aún más. Con los alquileres por las nubes y unas condiciones precarias, acceder a una vivienda o una habitación es algo que casi ni se plantean. En su lugar, muchos deciden quedarse a vivir con sus padres hasta los 30 años, una de las más altas en Europa.

Ante esta situación, la socióloga Miriam Jiménez estuvo en LaSexta Xplica para analizar la realidad del sector inmobiliario y los jóvenes.

"La presión fiscal en España no alcanza la media de la Unión Europea. Y eso que somos uno de los países más progresistas. No alcanzamos la media europea y hay gente que todavía se queja", señalaba Jiménez en relación al problema de los impuestos en nuestro país.

Además, cargó contra todas las voces críticas: "Pero, ¿se quejan de la educación, sanidad y los servicios de transporte públicos? Porque luego hay gente que se va a otros países y no tiene una sanidad pública y cuando hay un problema grave se viene a España".

"Pues entonces que pague los impuestos y estos se puedan revertir en sanidad y en estado del bienestar porque nos estamos cargando el sistema", apuntó.

La socióloga prosiguió con su explicación, a pesar de recibir críticas de empresarios y propietarios de viviendas arrendadas.

"El problema de los jóvenes y la precariedad no son los impuestos, es que hay gente que especula con la vivienda, que es rentista y no produce ningún tipo de valor", afirmó.

Su reflexión fue aún más lejos: "Dirán, ¿qué hago si no alquilo mi casa? En vez de alquilar tu habitación y aspirar el salario de una persona joven convirtiéndola en precario, pues lo que tienes que hacer es buscar un trabajo que aporte valor a esta sociedad en vez de vivir de un sistema parasitario que es el rentismo".

Miriam Jiménez finalizó su participación explicando su conclusión sobre las necesidades de los jóvenes y el resto de la población en esta complicada sociedad.

"Eso es lo que deberíamos hacer, y proteger también el estado de bienestar, porque si no la juventud no va a tener futuro, los mayores van a tener trabajos precarios y vamos a ser más pobres mientras otros se llenan los bolsillos", señaló.