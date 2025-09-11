Diego Antoñanzas, coach en liderazgo, rotundo sobre Hacienda: "La gente les tiene miedo, son como la Gestapo"

Diego Antoñanzas, conocido como 'El Profesor de TikTok' en redes sociales, no ha dudado en expresar de manera contundente su visión sobre el sistema fiscal en España.

Con un discurso directo, cargado de sarcasmo, critica duramente la gestión de los impuestos y la relación que los ciudadanos mantienen con Hacienda.

Desde su perspectiva, lo único que parece funcionar con eficacia es el aparato recaudatorio, que asfixia e intimida a los ciudadanos.

"Lo único que funciona en este país, desde el punto de vista del sistema público, es la recaudación. El resto es un puto desastre", explica.

Para él, la sensación de trabajar gran parte del año para sostener a otros resulta frustrante y, en cierto modo, humillante.

"De enero a septiembre, estoy trabajando para un señor en Murcia que se está rascando el estómago a dos manos, que me escupe a la cara, se ríe de mí y me dice: 'Trae para acá, que de enero a septiembre trabajas para mí'", señala.

Antoñanzas confiesa que su percepción sobre los impuestos ha cambiado con los años. En el pasado, defendía su utilidad como herramienta para mejorar la vida colectiva.

"En el pasado yo era de los que discutía con la gente y les decía: 'Sirven para hacer mejores carreteras, para mejorar la educación, para que en sanidad, cuando tengas un problema, te lo resuelvan'", recuerda.

Sin embargo, afirma que esa confianza se ha deteriorado: "Hoy en día es que ya aceptamos todo, y lo único que funciona es la recaudación".

Más allá de la crítica general, el coach señala también las prácticas comunicativas de la Agencia Tributaria como un ejemplo de intimidación.

Según él, las notificaciones no buscan informar, sino infundir temor, algo que ilustra con un ejemplo muy concreto.

"¿Qué es efectivo para recaudar? Mandar una notificación de una paralela de Hacienda un viernes a las dos de la mañana. Que te levantas el sábado con todo el fin de semana por delante y dices: ‘A ver quién me escribe… notificación de Hacienda'", señala.

Ese mecanismo, sostiene, produce una reacción inmediata en los contribuyentes: "¿Qué haces? Pagar".

Y remata con la frase más rotunda de su análisis: "Son como la Gestapo, todo el mundo les tiene miedo. ¿Pero qué miedo? Si están trabajando para nosotros".

Con esta comparación, Antoñanzas subraya la tensión entre el ideal de los impuestos como herramienta de bienestar social y la realidad de un sistema que muchos sienten opresivo.

Su crítica, directa y sin matices, busca despertar una reflexión sobre la legitimidad, la transparencia y el papel de Hacienda en la vida cotidiana de los ciudadanos.