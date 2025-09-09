Paco Crespo, con 46 años cotizados, muy rotundo sobre su pensión: "Exijo el final de nuestra condena injusta"

La historia de Paco Crespo Velasco es la de un trabajador que, tras toda una vida dedicada al esfuerzo, se encuentra con una pensión reducida de manera permanente.

Con 46 años cotizados, su caso se ha convertido en ejemplo de la lucha que miles de jubilados llevan adelante a través de la asociación 'ASJUBI40', que exige una revisión del sistema para quienes han aportado durante más de cuatro décadas.

"He trabajado desde los 14 años en 3 empresas diferentes, combinando jornadas de trabajo de 8 horas con el estudio de Ingeniería Técnica, y he cotizado durante 46 años", resume Paco.

Una jubilación obligada

En esas palabras se condensan el sacrificio, la disciplina y la convicción de que un futuro seguro se construye a base de esfuerzo.

Durante cuarenta años trabajó en la misma empresa. Sin embargo, las crisis laborales acabaron golpeándole.

"Tras sufrir varias crisis laborales, la empresa donde trabajé los últimos 40 años decidió reducir la plantilla por varios métodos", recuerda.

Esa situación le llevó al paro con 60 años. Dos años más tarde, tomó la decisión de jubilarse, aunque lo que vino después fue un jarro de agua fría.

"Yo fui al paro con 60 años y me jubilé a los 62, pero con el 18% de penalización que sufro de por vida y eso es muy injusto", explica.

Ese recorte en la pensión es, para él y para muchos de sus compañeros en ASJUBI40, una condena injustificada que castiga a miles de personas en España.

La asociación agrupa a trabajadores que, como Paco, superaron las cuatro décadas de cotización y consideran que no deberían sufrir penalizaciones permanentes en su pensión por jubilarse anticipadamente.

"Por ello, apoyo la demanda de ASJUBI40 en Europa y exijo el final de nuestra condena injusta, un auténtico agravio comparativo", denuncia con firmeza.

Al igual que Paco, muchos afectados sienten que el Estado no ha dado soluciones y que incluso quienes deberían representar sus intereses han mirado hacia otro lado.

"Las autoridades de España, de nuestro país, y otros estamentos como ciertos sindicatos no nos han apoyado, nos han engañado y nos han dado largas", lamenta.

Ante esa falta de avances, ASJUBI40 ha llevado la reclamación más allá de nuestras fronteras.

"Hemos acudido a Europa con la esperanza de encontrar en sus instituciones la justicia que aquí se nos ha negado repetidamente durante largos años", subraya Paco.

Su testimonio refleja una frustración compartida: la de quienes sienten que tras cumplir con creces las obligaciones de cotización, el sistema no responde de forma justa.

No se trata solo de una cuestión económica, sino también de dignidad. Muchos jubilados ven que su esfuerzo vital no tiene un reconocimiento real y que, al contrario, se les penaliza.

Pese a todo, Paco mantiene un espíritu combativo. Su discurso no termina en la denuncia, sino en la esperanza de que la lucha, tarde o temprano, dé frutos.

"Salud a todos, fuerza en la lucha y adelante, lo conseguiremos", concluye.