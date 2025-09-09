Miguel Benito (29), abogado, alerta a España: "La Seguridad Social puede obligarte a trabajar aun estando enfermo"

Imagen de Miguel Benito y una imagen generada por IA de un trabajador enfermo. Gemini

Los temas relacionados con las bajas laborales e incapacidades temporales suelen generar bastante incertidumbre en relación con cómo lo rige la Ley y de qué manera lo determinan las empresas.

Además, después de la gran cantidad de bajas registradas en el último año, tanto la Seguridad Social como las empresas se han puesto las pilas para evitar cualquier tipo de absentismo laboral sin justificación.

Por ello, el abogado Miguel Benito se ha encargado de explicar de qué manera funcionan tanto las bajas laborales como las incapacidades temporales en nuestro país.

Bajas e incapacidades

En España, las bajas laborales permiten que un trabajador se ausente de su puesto por enfermedad o accidente, protegiendo su salud y garantizando el derecho a recibir prestaciones económicas mientras está incapacitado.

Por su parte, la incapacidad temporal se concede mediante un parte médico que estima la duración de la recuperación. Esta baja puede prorrogarse si la situación del trabajador lo requiere, siempre dentro de los límites legales establecidos.

A medida que la incapacidad se prolonga, se realizan revisiones periódicas para evaluar la capacidad del trabajador. En algunos casos, si se considera apto, puede ser obligado a reincorporarse, equilibrando la protección con la sostenibilidad del sistema.

Así, una vez aclarados los conceptos, es importante entender cómo funciona la norma en este aspecto y por ello el abogado Miguel Benito lo contó en su cuenta @Empleado_Informado.

"¿Cuánto tiempo máximo puedo estar de baja? ¿Cabe la posibilidad de que no me encuentre bien físicamente, pero aun así me obliguen a reincorporarme a la empresa?", señalaba Benito. "Por desgracia, sí. Esto puede ocurrir en España. Veamos cómo funciona una incapacidad temporal, una baja médica, para entender y proteger nuestros derechos".

Por tanto, el abogado explicó con detenimiento de qué manera funciona: "Cuando enfermas, acudes al médico y este te concede una baja médica por un periodo determinado, en función del tiempo que estime necesario para tu recuperación".

Sin embargo, la estimación de esas bajas tienen unos determinados límites. "Si tienes un resfriado, probablemente te den una semana, pero si tu situación es más grave, la duración máxima de la baja será de un año", indicaba el letrado.

¿Qué ocurre después? "Una vez transcurridos esos 12 meses iniciales, puede concederse una primera prórroga de 6 meses y, tras 18 meses, una segunda y última prórroga de otros 6 meses. En total, el tiempo máximo que puedes estar de baja en España es de 24 meses", aseguraba Benito.

Asimismo, pasado ese período empezarían una serie de "revisiones periódicas por parte de un tribunal médico" y el regreso al trabajo dependerá de dicho profesional.

"Si este considera que no estás lo suficientemente incapacitado para dejar de trabajar y acceder a una pensión, puede obligarte a reincorporarte", apuntaba el abogado.

Por esa razón, en muchos casos el médico puede determinar que debes volver al trabajo, aunque tu estado de salud no sea el idóneo, y como consecuencia, la Seguridad Social te declara como apto.

"De hecho, existen casos en los que la Seguridad Social declara apta a una persona que en realidad no lo está, como el de una mujer con cáncer de mama metastásico a la que se obligó a volver al trabajo, aunque posteriormente un juez le dio la razón y le reconoció la pensión", afirmaba Benito.