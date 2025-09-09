Una joven cuenta sin rodeos su difícil realidad: "No puede ser que tenga que gastar el 100% de mi salario en pagar el alquiler"

Imagen generada por IA de unos jóvenes y una vivienda en alquiler, y a la derecha Pilar Blasco. ChatGPT

Es una clara realidad que hoy en día España vive un problema de la vivienda. Ya sea por la falta de oferta, los diferentes casos de okupaciones, el auge de los apartamentos turísticos y sobre todo una subida constante de los precios.

Por ello, adquirir una vivienda o tan siquiera acceder a un alquiler se ha convertido en una misión casi imposible para los más jóvenes.

De tal manera, precisamente Pilar Blasco, una joven española, ha compartido su realidad y que refleja la de miles de jóvenes en nuestro país.

La vivienda y los jóvenes

Según datos de Idealista correspondientes a junio de 2025, el precio medio de la vivienda en venta en España se sitúa en 2.438 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone un aumento del 14 % respecto a junio de 2024, consolidando la tendencia al alza en el mercado inmobiliario.

En cuanto a la vivienda en alquiler, el precio medio alcanza los 14,60 euros por metro cuadrado. Esto representa un incremento del 9,7 % en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que refleja que los alquileres también continúan subiendo.

Aunque los precios de venta muestran un crecimiento más acusado, los arrendamientos siguen avanzando, aunque de forma más moderada. Ambos indicadores ponen de relieve la presión que sigue experimentando el acceso a la vivienda en España.

Así, si a estos precios les sumas las condiciones laborales precarias de los jóvenes españoles hoy en día, te llega un cóctel que dificulta cualquier pensamiento o planteamiento de independizarse.

Por esa razón, la joven Pilar Blasco estuvo en LaSexta Xplica, donde contó la realidad de la juventud actual y la terrible situación en la que se encuentran actualmente.

"La parte de que, por ser jóvenes, tengamos que vivir peor y esperar que pase el tiempo para conseguir una mejoría no tiene sentido. Lo que no puede ser es que trabajar ahora mismo no signifique tener unas buenas condiciones de vida", afirmaba la joven.

Su explicación llegó más allá: "Tampoco puede ser que tengamos que dedicar más del 100 % de nuestro salario a pagar el alquiler. Eso no tiene sentido".

Además, Blasco trasladó cómo otros temas que se habían debatido, como los impuestos a la vivienda, los jóvenes ni podían planteárselo porque no pueden acceder a una vivienda.

"El problema es que antes se hablaba de la cesta de la compra; las personas jóvenes ni siquiera pueden preocuparse por el precio de la cesta de la compra ni por los impuestos de comprar una casa, porque no podemos ahorrar para ello. El principal problema ahora mismo es la vivienda", aseguraba.

La joven mantuvo su punto: "Aunque los salarios aumenten, eso no sirve de nada. La vivienda es un derecho, y no podemos aceptar como solución alquilar habitaciones. Lo que debe haber son buenas condiciones laborales y un acceso razonable al mercado de la vivienda para los jóvenes".

Sus palabras provocaron la reacción del empresario Pascual Ariño, que no dudó en responderle que si no fuese por propietarios como él y sus alquileres, los jóvenes no tendrían donde vivir.

"Si, por gente como vosotros que sigue cobrando precios excesivos por alquilar habitaciones, es imposible que yo pueda adquirir una vivienda", se defendió Blasco.

Y finalizó su participación de forma tajante: "Esto provoca que la gente joven se quede en casa de sus padres, porque el 70 % de los jóvenes con empleo no pueden emanciparse; es imposible. Por eso debe existir un precio justo de la vivienda acorde a nuestra realidad, que no siga aumentando."