Un consultor inmobiliario tajante sobre si vendes una vivienda heredada: “Hacienda quiere su trozo”

Montaje de Javier Serrano con el reparto de una herencia en una imagen generada con IA.

El duelo tras la pérdida de un familiar es un momento duro. Y luego viene el tema de las herencias, que suele ser en bastantes ocasiones motivo de conflicto entre los herederos.

Uno de los bienes que suelen dejar los padres a sus hijos es la vivienda. En ocasiones, el heredero, o alguno de ellos, se suele quedar con ella. En otras, lo que se decide es ponerla en venta.

¿Qué ocurre en el IRPF cuando vendes una vivienda heredada? Javier Serrano Mateo, consultor inmobiliario e inversor, ofrece una respuesta a esta delicada pregunta.

Ganancia patrimonial

El experto, a través de la red social LinkedIn, comienza su análisis recordando un comentario que suele ocurrir cuando se da esta situación: “Lo limpio, valoro y pienso que lo vendo y listo. Qué fácil”.

Sin embargo, no es así. “Hasta que llega la declaración de la Renta y ahí aparece la palabra que nadie quiere ver: ganancia patrimonial”, apunta Serrano Mateo.

Por eso, advierte que “si vas a vender una vivienda heredada, presta atención porque no es sólo firmar y recibir el dinero. Hacienda quiere su trozo y muchas veces el susto viene porque nadie te explicó bien cómo se hace”.

¿Qué es lo esencial? Pues que la venta de un inmueble heredado genera una ganancia o pérdida patrimonial que se debe declarar en la Renta. ¿Y cómo se calcula?

Aquí hay que tener en cuenta la diferencia entre el valor de transmisión (precio de venta) y el valor de adquisición (el valor que figura en la herencia más gastos y las inversiones justificadas).

“Es decir, si heredaste un piso cuyo valor asignado fue bajo o alto, eso marca mucho el cálculo”, apunta el consultor.

Por qué se dispara la factura

Hay una serie de puntos que deben ser tenidos en cuenta para que no se dispare la factura a pagar a Hacienda. Por ejemplo, declarar un valor de transmisión muy bajo frente al valor de referencia/mercado.

“Hacienda puede regularizar y exigir la diferencia. No apures el valor de venta en la declaración sin pruebas”, remarca Javier Serrano.

También los gastos y mejoras sin justificar. “Reformas, escrituras y honorarios que no estén bien documentados no te los cuentan”, sostiene el experto.

¿Y la plusvalía municipal? “El ayuntamiento reclama por el incremento del valor del suelo. Merece la pena estudiar el método de cálculo más conveniente para pagar menos”, indica.

¿Cómo minimizar el riesgo (y el susto)? “Lleva toda la documentación al día: escritura, liquidación de sucesiones, recibos de reformas, IBI, certificados de comunidad, justificantes de gastos...”, sostiene.

Y si hay varios herederos, “acordad la estrategia: vender rápido frente a optimizar fiscalmente puede cambiar quién y cuánto paga”.

Todo conviene que esté bien atado porque “las correcciones posteriores son caras y dolorosas. Vender una vivienda heredada puede parecer sencillo hasta que Hacienda y el ayuntamiento se cruzan en el camino”.