Un arquitecto, sobre comprar un terreno para construir una vivienda: “Esta opción es recomendable cuando…”

La crisis de la vivienda ha llevado a los españoles a tomar decisiones bastante creativas para hacerse con un inmueble. Desde casas hechas con contenedores hasta el alquiler de habitaciones, ahora llega una nueva opción: la compra de terrenos.

Comprar un terreno y construir una vivienda poco a poco se está convirtiendo en la opción predilecta de los españoles. En este contexto, el Dr. José Luis Esteban Penelas, catedrático de Arquitectura, habló con los periodistas de Telecinco sobre esta opción.

El arquitecto comentó que esta opción puede ser muy viable, ya que permite construir una vivienda personalizada, adaptable y, sobre todo, puede heredarse, por lo que también sirve como garantía.

Así, Penelas comentó que además esto supone una inversión porque "tiene rentabilidad a medio-largo plazo puesto que los terrenos se revalorizan y las viviendas también; supone una doble revalorización".

En otras palabras, esto se refiere a que el terreno, con el tiempo, puede aumentar su valor. Esto se debe, principalmente, a que hay menos suelo disponible o a que hay un mayor desarrollo en la zona.

Por otro lado, la vivienda en sí también puede aumentar su valor. Esto puede ser consecuencia de remodelaciones o de la calidad y ubicación del inmueble.

Este potencial de inversión es el primer punto a favor expuesto por el arquitecto sobre comprar un terreno y construir una vivienda.

El valor diferencial

El segundo punto a favor expuesto por el profesional tiene que ver con que, además de suponer una inversión en sí misma, esta opción permite diseñar una vivienda única adaptada a los gustos del comprador.

El hecho de que un arquitecto cree un inmueble "adaptado a las necesidades y preferencias del propietario" supone "la gran diferencia con la opción de comprar una vivienda existente en el mercado inmobiliario ubicada dentro de un edificio", comentó.

Puesto que un inmueble de este tipo "viene ya prediseñado o con menos posibilidades de ser adaptado", expresó el arquitecto.

En este sentido, comprar un terreno y levantar una vivienda ofrece posibilidades de orientación, jardines o ampliaciones que en un inmueble estándar no existirían.

"Un terreno ofrece la posibilidad de tener vistas, opciones muy diversas de orientación, también de que la casa crezca en un futuro, jardines de uso privativo", manifestó el profesional de la arquitectura.

Por otro lado, esto también ofrece un añadido de eficiencia energética y sostenibilidad, lo que a nivel legal y fiscal ofrece muchas ventajas, como subvenciones y menos gasto energético.

¿Para quién es atractiva esta opción?

Sobre esto, Penelas explicó que "es recomendable esta opción cuando el propietario quiere una vivienda hecha a su medida, sin ningún tipo de condicionamiento previo".

Es decir, esta opción puede resultar especialmente atractiva para familias que buscan un hogar que dejar como herencia o que se adapte a las necesidades de su núcleo familiar.

Por ejemplo, una familia muy numerosa puede ser un perfil que encaje con este tipo de viviendas, ya que necesitaría un inmueble amplio, con muchas habitaciones y jardín, entre otros. Todas estas son cualidades difíciles de encontrar en un inmueble preexistente en el mercado.

El coste medio de esta opción depende de muchas variables, como la ubicación, pero el coste total puede llegar a situarse entre 250.000 y 350.000 euros en la mayor parte de España, según los asesores inmobiliarios Olivé and Partners.