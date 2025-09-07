Leandro Escobar, analista inmobiliario, alerta a España: “Va a ser muy difícil que los precios dejen de subir”

El mercado inmobiliario en España se encuentra actualmente en una situación de gran tensión, con unos precios en constante aumento. Esta dinámica choca con un incremento en la firma de hipotecas, consecuencia de la bajada de los tipos de interés.

A pesar de esto, Leandro Escobar, economista y profesor de Economía que intervino en el programa La Mañana Fin de Semana de la COPE, subrayó que estos no son, en realidad, los síntomas de una burbuja inmobiliaria como la de 2008.

El riesgo principal de este panorama radica en la falta de oferta frente a una demanda en constante crecimiento, ya que esta situación hace muy difícil que los precios dejen de subir.

"Para comprar hay una gran barrera"

El experto hizo énfasis en que "seguimos en un mercado, en general, muy tensionado". En parte, el motivo de esto es que "la bajada de tipos que hemos visto en el último año y medio ha devuelto la confianza a los compradores, pero a costa de financiar cantidades cada vez mayores".

Esto se traduce en que "no estamos viendo tanto alivio en accesibilidad, sino más bien un ajuste hacia arriba de los precios que absorbe este efecto positivo de una financiación más barata", continuó el analista.

Con esto, Escobar explicó que "cuando se trata de comprar (una vivienda), pues tenemos una gran barrera de la entrada que hay que pagar, que podría ser el 30% del valor del inmueble".

Por otro lado, en el caso de los alquileres, comentó que "tenemos el problema de que hay que entrar también en este caso con una fianza que suele ser aproximadamente dos meses de alquiler".

Relacionado con esto, el economista señaló que, contrario a lo que han divulgado muchos expertos, "yo diría que a día de hoy no estamos viendo los mismos síntomas que en la fase anterior a la crisis".

"No es que exista un sobreendeudamiento generalizado ni un exceso de construcción, sino que diría casi lo contrario: ahora el riesgo viene más de la falta de oferta frente a una demanda que no solo se mantiene sólida, sino que crece muchísimo", continuó señalando Escobar.

Parte del motivo detrás de este aumento de la demanda, además de la bajada de los tipos de interés, es que desde la pandemia la población española "ha ganado medio millón de habitantes cada año y, claro, esa gente necesita dónde vivir".

Por esto, el experto comentó que lo que se ve actualmente no es necesariamente una "burbuja clásica", sino que "podemos decir que los mercados están tensionados, pero no inflados".

Frente a este panorama, Escobar compartió que, "a corto plazo, puedo decir que parece muy difícil que los precios vayan a bajar, por lo menos de forma generalizada". El motivo de esto, como fue expuesto anteriormente, es esta fuerte demanda que continúa subiendo.

Acotó que si la capacidad de compra de las familias no consigue llegar al mismo nivel que los precios de la vivienda, es posible que "haya cierta moderación en el ritmo de las subidas".

Sin embargo, explicó que, "para hablar de bajadas significativas, tendría que producirse un cambio estructural que a corto plazo no se está viendo". Dicho cambio podría ser un aumento de la oferta o un enfriamiento de la demanda.

"Hay que buscar que la oferta crezca de manera clara y sostenida, tanto en venta como en alquiler, porque tienen que poderse cubrir todos los tipos de demanda que existen. Mientras eso no se dé, va a ser muy difícil que los precios dejen de subir", concluyó el profesor de Economía.