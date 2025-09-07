Laín García, coach motivacional: "Mucha gente no gana más dinero porque no deja la zona de confort"

Laín García es conocido por muchas facetas de su vida. Con 18 años fue doble campeón de España en 50 metros libres. También ha escrito La voz de tu alma, una serie de libros de crecimiento personal. Además, desde 2019 está casado con Mónica Naranjo.

Sin embargo, el ámbito en el que más destaca actualmente es el de la mentoría, desarrollo personal y autoayuda.

El barcelonés ha estado en el podcast Tengo un Plan para hablar sobre los miedos, las creencias y de cómo conseguir ganar dinero.

Sobre esto último, Laín García ha dejado unas declaraciones contundentes: "Siento que mucha gente no gana más dinero porque no es capaz de dejar la zona de confort".

El escritor sostiene que el dinero se consigue con tres ingredientes clave: "fe, convicción y coraje". No son necesarios "factores externos", como el "dinero, contactos o ayudas".

"¿Teníais fe, coraje, convicción, ganas y hambre de querer llegar a más? Pues eso es lo que necesitas realmente", comenta a los presentadores de Tengo un Plan, el podcast número 1 de emprendimiento y crecimiento.

Durante la charla, Laín García también ha explicado la importancia de especializarse en una cosa y "ser el mejor del mercado". Pues, en su opinión, "para el número uno siempre hay éxito, para el dos no está garantizado".

"Si tú eres el mejor en tu mercado, es imposible que no te vaya bien. Pero si eres mediocre en tu mercado, lo más probable es que te vaya mal.", añade.

En este sentido, el escritor también deja una advertencia: "La sabiduría popular decía que quien mucho abarca, poco aprieta."

Además, recurre a los Evangelios Apócrifos para rescatar una frase de Jesús de Nazaret: "Yo encendí un fuego en el mundo y lo mantengo hasta que arda". Y lo extrapola a su mensaje: "Tú empiezas un proyecto y lo mantienes hasta que arda", concluye.