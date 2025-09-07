Adrián Díaz, emprendedor español en China: "Yo explico la okupación a los chinos y piensan que me lo invento"

La okupación es uno de los temas que más inquietud genera a los propietarios. Tras dos años de bajada en las estadísticas, durante el 2024 se produjo un repunte de la okupación ilegal de viviendas.

Se registraron un total de 16.426 denuncias en España durante todo el 2024. Esto se trata de un aumento del 7,4% respecto al año anterior. En 2023 se presentaron 15.289 denuncias.

En este sentido, las cifras del 2024 son las terceras más altas en el país desde 2010. Gran parte de estos casos afectan a viviendas vacías, mientras que el 7% se estima que corresponden a segundas residencias habitadas o viviendas habituales.

Sobre este asunto ha hablado Adrián Díaz, un famoso emprendedor que vive en China desde 2006. El empresario ha concedido una entrevista a 'ConPdePodcast'.

"Muchas veces me critican, ah sí, te has creído lo de los okupas, es que no has entendido nada de España porque no hay okupación en España", comienza explicando.

El empresario asegura que su hermano tuvo una casa okupada: "La he vivido casi en primera persona la ocupación. Esto se lo explico a los chinos, no les entra en la cabeza".

"Piensan que me lo estoy inventando, que es imposible como concepto", añade. "Dicen, si alguien entra en tu casa, tiras la puerta abajo y los echas a patadas".

Adrián Díaz asegura que la mentalidad china es: "Llamas a la policía y los echan a patadas. La propiedad privada es inviolable."

El emprendedor ironiza con la situación política del país en el que reside. "En la dictadura comunista china, la propiedad privada es inviolable. Y esto no pasa en Occidente, ¿no?", zanja.