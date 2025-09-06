Una jubilada no aguanta más y confiesa su dura realidad: "Que me expliquen qué hago yo con 500 euros de pensión"

Se suele decir que los jubilados sellaron con su sudor y esfuerzo los cimientos de la democracia en España, pero hay ejemplos de personas mayores que no han visto recompensado ese trabajo y se encuentran en situaciones dramáticas.

Siciliana Elbar empezó a trabajar a los 14 años en un colegio de niños internos, pero ha acumulado infinidad de empleos en los que no la formalizaron un contrato de trabajo, lo que ha provocado que se jubilara con 65 años con una pensión no contributiva y "que se sienta huérfana".

"Me jubilé y me dijeron que no podía porque solo tenía 17 años cotizados", aunque confirma que estuvo trabajando toda su vida en muchos oficios. Así, ha exigido en La Sexta Xplica que alguien le explique "qué hace con 500 euros de pensión".

Pensión no contributiva

Tras su alocución, la presentadora del programa, Verónica Sanz, le ha mencionado que su problema reside en que no tenía contrato de trabajo y que, por lo tanto, "es culpa de los empresarios".

A continuación, la mujer, muy cabreada, confesó que no tuvo otro remedio que trabajar en negro. "Me decían, ¿quieres trabajar? Pero sin contrato. Y yo decía sí porque tenía que vivir, comer y tenía tres hijos". Y añade: "Lo que está pasando es vergonzoso".

Una jubilada debatiendo con Afra Blanco.

Siciliana defiende que, aunque el origen de su precariedad se debe a que trabajó toda su vida de forma irregular, las autoridades políticas, igualmente, "nos han estado chupando la sangre antes y ahora". E insiste en que "el presidente del Gobierno me explique cómo como yo con 500 euros al mes".

En este momento del debate, ha intervenido la sindicalista Afra Blanco, que acostumbra a ser muy contundente y reivindicativa con los derechos sociales, en concreto con las pensiones públicas. "Su problema de origen es un mal empresario que a usted no la tuvo contratada", le ha espetado.

Además, la activista sindical -después de que Siciliana afirmara que la sociedad está esperando a que los jubilados se cansen de protestar- le ha recordado que ella apoya con firmeza las manifestaciones sociales organizadas por los pensionistas.

Finalmente, tras escuchar a Blanco, la jubilada ha sentenciado que le podrán "bajar las pensiones, pero lo que nunca le quitarán será su dignidad como persona".

La Seguridad Social cerró 2024 con un déficit de 66.200 millones, motivado en parte por un gasto en pensiones que asciende anualmente a los 200.000 millones de euros.

Ajeno a estos datos, el Gobierno ha vuelto a revalorizar las pensiones en este año 2025, aunque también ha aumentado la edad de jubilación dos meses, hasta los 66 años y 8 meses.