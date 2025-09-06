Un joven (24) con raíces chinas, sobre la productividad en España: "Nunca verás a un chino que coge su horita de descanso”

Alejandro tiene 24 años y nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) porque su familia se mudó a España desde China. No obstante, cuando tenía ocho años, regresaron al país asiático, donde cursó Primaria. Más adelante, regresaron a la Península y se establecieron en Madrid.

Su experiencia en ambos países le permite ser una voz autorizada a la hora de comparar la cultura española y china. En una entrevista en el podcast Sísifo, Zuhang -su nombre chino- ha reflexionado sobre las diferencias en términos de productividad laboral entre ambos países.

El entrevistador le ha preguntado directamente en qué país se trabaja más. Alejandro, para sorpresa de muchos, ha respondido que "en España, porque por ley se trabaja 40 horas; pero en China no hay ley, no pone cuántas horas tienes que trabajar".

Mentalidad opuesta

En cambio, Alejandro desliza que los trabajadores chinos son mucho más productivos que los españoles. "Tú nunca verás a un chino en el trabajo que se pega su horita de descanso para tomarse una cerveza o para fumarse cuatro cigarros".

Y agrega: "Un chino es capaz de tirarse si hace falta 14 horas seguidas trabajando para terminar todas las tareas que tiene", aunque, a diferencia del estereotipo de que los chinos viven para trabajar, lo hacen con el objetivo de adelantar tareas para tener días libres más adelante.

"Puedes trabajar 50 horas y, si terminas pronto, te vas antes a tu casa y a lo mejor puedes coger cinco días de vacaciones porque los dos primeros días de la semana has terminado todo su trabajo", recalca.

En España, aunque hay más garantías democráticas, el horario es fijo y, por muy rápido que termines las tareas, se deben cumplir las horas fijadas en el contrato. "En España, es imposible. Vas al trabajo y, si no me da tiempo, lo termino mañana; total, me quedan otras 8 horas".

En los comentarios del vídeo, que ha generado miles de interacciones, un usuario ha resumido en unas pocas palabras cómo funcionan las rutinas laborales en la mayoría de puestos de trabajo de España.

"En España, si te dan trabajo para 8 horas y tú lo haces en 5 para salir antes, el próximo día te darán aún más trabajo, para que salgas a tu hora", ha manifestado el internauta.

Forjó su personalidad en China

Actualmente, Alejandro es creador de contenido y powerlifter (en español, atleta de levantamiento de potencia), llegando a levantar 300 kilos. Sus abuelos tenían negocios en Cádiz, por eso nació en Jerez de la Frontera. A los 8 años volvieron a China, una experiencia que le ayudó a pulir su personalidad.

Cuenta que la mayoría de cosas que implementa a día de hoy, en el deporte y en su vida en general, se deben a que lo ha aprendido en el país del dragón. "La dedicación, el no rendirse y el querer ganar todo- aunque eso me viene de nacimiento- viene de allí".