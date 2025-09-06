Ander Herrera (36), futbolista, no se muerde la lengua: “La mentalidad es yo con mi paguita y que trabajen otros”

Ander Herrera es un futbolista español que actualmente juega en el club argentino Boca Juniors. Sin embargo, ha pasado por clubes como el Real Zaragoza, el Athletic Club de Bilbao y el Manchester United.

El centrocampista habló en el pódcast Tengo un Plan sobre la riqueza en el mundo del fútbol; sin embargo, aprovechó para compartir su visión sobre el cambio de mentalidad de muchos jóvenes en España respecto a emprender.

Herrera comentó que "en mi época admirábamos al padre empresario que había generado riqueza"; sin embargo, parece que hoy en día "la sociedad va al contrario".

"¿Cómo se le puede castigar al emprendedor?"

El futbolista recordó que en su familia siempre se ha enseñado que "las cosas se ganan con trabajo, esfuerzo y sacrificio".

Por ello, compartió sorprendido que "cada vez vivimos en una sociedad que va hacia lo contrario, que se la jueguen los demás, yo estoy aquí con mi paguita, con mi subvención y que trabajen ellos".

"¿Cómo es posible que se castigue al emprendedor?", agregó, "el que está poniendo en riesgo su patrimonio, su vida y su dinero, o que se le critique al autónomo, gente que pone en riesgo su vida y su dinero".

A raíz de esto, habló de una estadística que, en su momento, resonó mucho en las conversaciones de los españoles: "Hicieron una encuesta en un colegio, creo, y la pregunta fue: ¿qué quieren ser de mayor? Y el 60-70% respondieron funcionarios".

A nivel estadístico, la opinión de Herrera se ve respaldada por los datos. En el año 2025 el interés general de la población por emprender ha descendido respecto a años anteriores, situándose en uno de cada cinco españoles (20 %), una caída del 17 % respecto al 2024.

Con esto, remarcó en muchas ocasiones que su opinión es "con mucho respeto a los funcionarios" y que "hay funcionarios que son necesarios".

No obstante, también recordó que "cuando yo estaba en el colegio admirábamos al padre empresario que había generado su riqueza, tenía 10 o 20 trabajadores, que se lo había currado y había conseguido tener 3 restaurantes, y ahora parece que es el malo, el explotador".

"Parece que los niños cada vez sueñan menos", reflexionó Herrera. Intentó explicar este fenómeno agregando que "yo creo que es lo que ven, el tener un sueldo del Estado de por vida de 1.000-1.800 euros y ya está".

A pesar de que expresó que también considera que esta postura es "respetable", no dudó en compartir que "yo creo que la mentalidad del chico joven es de superarse".

"Empezar una empresa hoy con dos trabajadores, mañana voy a currar para que sean cinco y poder expandirme", manifestó el futbolista.

Además de esto, quiso añadir que "yo creo que la sociedad tiene que admirar al emprendedor que pone en juego su patrimonio, su imagen, su prestigio para dar trabajo, para currar y para esforzarse".