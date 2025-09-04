Andrés Millán rotundo sobre el futuro de la vivienda: “Comprar un inmueble pronto será sólo para ricos”

El mercado inmobiliario sigue con su particular cuesta arriba. Así lo demuestran tanto las estadísticas de compra como de alquiler. Por ejemplo, y según Idealista, el precio de la vivienda usada subió un 14,8% en agosto respecto al mismo mes de 2024.

De esta manera, el precio medio de este tipo de vivienda en España se sitúa en 2.498 euros el metro cuadrado. Es decir, que adquirir una vivienda de 80 metros costaría 199.840 euros.

Ante esta situación, hay quien puede pensar que va a ser un sueño imposible de cumplir. Así lo ve el abogado Andrés Millán (29 años): “Comprar un inmueble pronto será sólo para ricos”. Y lo argumenta en cuatro puntos que relatamos a continuación.

Los cuatro argumentos de Millán

El primero de los argumentos que utiliza el abogado para decir que comprar un inmueble pronto será sólo para ricos tiene que ver con la inflación. Y es que la misma casa, que hace una década costaba 100.000 euros, hoy cuesta 200.000 euros.

El segundo de los puntos reseñados por Millán es que “tu salario crece por debajo de dicha inflación. Te lo van subiendo, un 3% anual o lo que sea, pero eso es mucho menos que la inflación real”.

El tercero de los pilares en los que se sustenta el abogado tiene que ver con los impuestos. “Si la casa costaba 100.000 euros, antes pagabas 10.000 euros de impuestos. Ahora, la misma casa cuesta 200.000 euros. O sea, que pagas 20.000 euros de impuestos”, indica.

Y remarca el cuarto punto: “Encima, en todos estos años que cobras más salario en términos nominales, como el IRPF lleva sin deflactarse desde hace más de una década, saltas de tramo en el IRPF y tu tipo medio es muy superior a lo que lo era antes”.

Por lo tanto, y según remarca el abogado, “en términos reales cobras menos hoy que hace diez años, pero pagas muchos más impuestos que hace 10 años”.

En su relato, el abogado hace también la siguiente consideración: “Por trabajar es la forma de ganar dinero por la que más impuestos pagas”. Y pone una serie de ejemplos para ratificar sus palabras.

“Si te toca la lotería de Navidad, cobras dividendos del Santander, o vendes un inmueble, pagas, como mucho, un 30% de impuestos. Por currar, llegas al 54%”, explica.

Y concluye resaltando que, “desde el año 2000 hasta finales de 2024, la inflación acumulada en España ha sido de aproximadamente un 78,8%. Este es el poder adquisitivo que has perdido”.

De ahí que, desde su punto de vista, “por eso, todos los ricos y gente financieramente inteligente están comprando inmuebles y otros activos escasos apalancándose en el préstamo bancario por el que pagas unos intereses inferiores a la inflación y ya no digamos a lo que se revaloriza el inmueble”.