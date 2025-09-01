Mario Nohales tajante sobre las placas solares: “Disfrutaré de una factura de luz cercana a 0 € durante más de 25 años”

Hay muchas personas que ‘tiemblan’ pensando en el recibo de la luz. También es habitual que, a través del teléfono, reciban llamadas ofreciendo la instalación de placas solares en sus viviendas para abaratar dicha factura.

Sin embargo, las dudas surgen. En unas ocasiones, por el desconocimiento del tema; en otras, por la inversión que supone y que les lleva a pensar si finalmente esa inversión acabará siendo rentable o no.

Mario Nohales, abogado especialista en Derecho Tributario, y asesor fiscal, ha sido una de esas personas que ha dado el paso. Y su conclusión es la siguiente: “Disfrutaré de una factura de luz cercana a cero euros durante más de 25 años”.

Ahorro económico

“Más allá del ahorro energético, quiero compartir la parte económica y fiscal de la operación, porque creo que puede ser útil para muchos”, advierte en su cuenta de LinkedIn. Así, el coste de la instalación de nueve paneles fotovoltaicos fue de 6.800 euros IVA incluido (10%).

A ello añadió los certificados de eficiencia energética: 100 euros antes y otros 100 después de la instalación. Importante: es un requisito imprescindible para aplicar las deducciones. Y otros 100 euros de tasas municipales. Es decir, el total de la inversión inicial fue de 7.100 euros.

“Hasta ahora mi gasto medio en electricidad era de 70–80 euros mensuales. Con la instalación, la previsión es de una factura reducida a 8–12 euros al mes, con meses puntuales en los que puede llegar incluso a cero euros”, explica.

Y añade: “En términos de rentabilidad económica, puedes tener fácilmente un ahorro mensual desde un 70% hasta incluso un 100%”.

Deducciones fiscales

Nohales explica tanto las deducciones fiscales estatales, autonómicas y locales. “Al haber mejorado mi calificación energética hasta una A (el máximo), puedo aplicar la deducción estatal del 40%, lo que supone recuperar unos 2.800 euros”, apunta.

En el caso autonómico, y al residir en Murcia, la CCAA “tiene su propia deducción adicional, con la que recuperaré aproximadamente 3.500 euros”, y, por último, la bonificación en el IBI: “El ayuntamiento aplica una deducción que me permitirá ahorrar unos 500 euros en este impuesto”.

En consecuencia, y como explica el abogado, “prácticamente recupero el 100% de la inversión inicial en un plazo máximo de 1 año”. Además, ha solicitado una subvención autonómica adicional que ronda los 3.000 euros.

“Con una inversión inicial de algo más de 7.000 euros, en un plazo inferior a un año voy a recuperar casi todo el capital gracias al ahorro energético inmediato, a las deducciones fiscales estatales y autonómicas y a las bonificaciones locales (IBI)”, continúa. Y, posiblemente, otra subvención adicional.

En conclusión, y según sus números, “habré recuperado todo el importe invertido, y disfrutaré de una factura de luz cercana a cero euros durante más de 25 años, lo que habrían supuesto unos 24.000 euros aproximadamente”.