José Elías (49), multimillonario español: "Irme a Andorra para no pagar impuestos me cuesta 200 millones de euros"

Jori Wild, creador de contenido y conductor del podcast The Wild Proyect, invitada recientemente al empresario José Elías, dueño de la cadena de alimentos congelados La Sirena. El CEO de 49 años, posee una de las mayores fortunas de España, pero sorprende a todos con su manera clara y directa de afrontar sus negocios y riqueza.

Mientras que muchos de los grandes multimillonarios de nuestro país deciden trasladar sus negocios a Andorra, con el fin de eximir sus responsabilidades fiscales, Elías confesaba abiertamente que ni se plantea mudarse al (antes) paraíso fiscal por el gran impacto del exit tax.

"Los que tenemos empresas físicas y queremos irnos a Andorra nos simulan la venta de la empresa… ahí nos hacen pagar el 21 % o el 28 %… y la última vez que lo pregunté, irme a Andorra me costaba unos 200 millones", declaraba el empresario.

¿Qué es el 'exit tax'?

Se refiere, legalmente, al impuesto de salida, regulado en el artículo 95 bis de la Ley del IRPF, vigente en España desde el 1 de enero de 2015. Este, grava las plusvalías latentes de acciones o participaciones, como si se hubieran vendido, tan solo por cambiar de residencia fiscal fuera de las fronteras de nuestro país.

El exit tax se hace efectivo si se cumplen los siguientes requisitos:

El contribuyente ha sido residente fiscal en España durante al menos 10 de los 15 años anteriores;

Y si, simultáneamente, esta persona física posee:

Acciones o participaciones con un valor de mercado conjunto superior a 4 millones de euros, o bien,

Más del 25 % de una entidad valorada en más de 1 millón de euros.

Hacienda, en estos casos, exige la tributación inmediata sobre esas plusvalías latentes y, por tanto, Elías, debido a sus participaciones en La Sirena, cumple con creces esos requisitos.

¿Qué gastos genera el 'exit tax'?

Este impuesto simula una venta ficticia. Es decir, Hacienda calcula el valor de la empresa y aplica un tipo impositivo que, por lo general, oscila entre el 21% y el 28%, tal y como explicaba Elías en su intervención en el podcast.

En el caso del CEO, el resultado sería una factura fiscal de alrededor de 200 millones de euros, lo que desincentiva con creces cualquier pensamiento de "mudanza" fiscal.

En el caso de que se quiera aplazar el pago, sí se puede. La ley prevé un aplazamiento en determinados casos, por ejemplo, cuando el cambio de residencia es hacia un país fuera de la Unión Europea, pero siempre y cuando se constituya una garantía adecuando según la ley anteriormente mencionada. Algo que, en ciertos casos, puede suavizar el impacto económico, pero no evitarlo.

La riqueza según Elías

La valoración del patrimonio real frente a la ostentación según el empresario es otro de los aspectos que llama la atención de la entrevista concedida. Aunque no se trata directamente una estrategia de negocio, su filosofía personal sobre la riqueza y la ostentación puede reflejar un enfoque pragmático en los negocios que, tan exitosamente regenta.

José Elías opina que en España "los que son ricos de verdad no los va a saber ostentar". Define a una persona rica como aquella con "un patrimonio superior a 20 millones de euros". Una cifra muy por encima a lo que muchos consideran.

Él mismo se considera "un poco friky" por disfrutar de volar, lo que le lleva a poseer un avión pequeño y un helicóptero que utiliza como hobby y en sus trabajos, no por ostentación. Esta perspectiva sugiere que, para él, la utilidad y el valor intrínseco de las posesiones son más importantes que la exhibición, lo que podría traducirse en una gestión empresarial enfocada en la eficiencia y el propósito.

De hecho, Elías habla sin tapujos de lo que opina sobre las segundas viviendas. A pesar de poseer una de las grandes fortunas del país, solo tiene en propiedad una casa porque llegó a la conclusión de una hipoteca más "es una gilipollez".

Asegura que prefiere hospedarse en hoteles cuando viaja a sus lugares favoritos, como Andorra o Formentera, argumentando que le es más cómodo y que no tiene tiempo para disfrutar de múltiples propiedades.

De este modo, el dueño de la cadena de alimentos da una lección a todos de cómo, a pesar de contar con un gran (y exitoso) imperio, no piensa como muchos de los de su condición social, valorando la riqueza y ostentación de un modo muy diferente.