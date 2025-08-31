La gran advertencia de un asesor inmobiliario si vas a comprar tu primer piso: "Antes de mirar nada, ve a tu banco y..."

Imagen generada por IA de la compra de una vivienda y el experto inmobiliario, Sergio Gutiérrez. ChatGPT

Es una realidad que actualmente España atraviesa una dura etapa en el sector inmobiliario. Los precios de las viviendas están por las nubes, cada vez hay menos oferta y adquirir un inmueble es una misión casi imposible.

De hecho, según un informe de Idealista, el precio de venta de la vivienda en España aumentó un 11,2% durante 2024. Esto lo situó en un precio medio de venta de 2.271 euros el metro cuadrado.

En ese sentido, esta subida en el precio de la vivienda aumentó a prácticamente todas las ciudades españolas, a excepción de Huesca, donde descendió un 0,4%. Las más afectadas fueron Alicante (18,2%), Madrid (20,2%), Málaga (21,5%) y Valencia (24%).

Lo cierto es que, a pesar de estas subidas de precio generalizadas en España, este año la venta de viviendas ha subido en un 18%. Por tanto, hay gente que decide aventurarse en adquirir su primera vivienda u otra propiedad más a su colección.

En el caso de las personas que están decididas a comprar su primer piso, el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez se ha encargado de revelar los pasos que tienes que seguir para poder conseguir tu vivienda y no fallar en el intento.

Objetivo: vivienda

Conocido en redes sociales como @sergio_excellence_circle, Sergio Gutiérrez es un experto en el sector inmobiliario que se dedica a compartir análisis, reflexiones y consejos relacionados a la vivienda. De tal manera, en uno de sus vídeos daba los cinco pasos para "conseguir tu casa sin preocuparte de nada".

En el caso de su primer consejo fue contundente: tener claro qué puedes permitirte antes de aventurarte en la búsqueda de la vivienda.

"El primero: no mires nada sin empezar por lo básico. Lo básico es saber por cuánto puedes comprar. Ve a tu banco y pregunta, o acude a un bróker —pero uno bueno—, y te explicarán realmente hasta qué importe puedes llegar", aseguraba Gutiérrez.

Su siguiente consejo fue saber muy bien en qué ciudad, zona o barrio deseas residir. Cada zona tiene su respectivo precio, por lo que si se busca algo más barato, lo mejor serán las zonas rurales o más alejadas de las urbes. Mientras que si se desea vivir en plena ciudad... prepara los billetes.

"Segundo: no comiences mirando por todas partes. La zona es lo más importante. No es lo mismo comprar en Nueva York que, por ejemplo, en el pueblo de tus abuelos, así que escoge con cuidado y define dónde quieres vivir", afirmaba el experto.

Para su tercer consejo, el analista fue tajante: "piensa en tu futuro. Seguramente ahora necesitas poco para vivir: sin ascensor, dos habitaciones, sin colegios cerca… Pero esto puede cambiar, porque puedes tener hijos o variar tu situación laboral. Compra algo que te sirva a largo plazo".

Además, con un mercado inmobiliario tan complejo, tanta demanda y poca oferta, son muchos los que aprovechan cualquier oportunidad para estafar. Y su cuarto consejo sirvió precisamente para advertir de esto.

"No te fíes de nada ni de nadie. Pregunta todo lo que te genere dudas y, si es posible, busca un arquitecto que revise el estado del inmueble para ahorrarte sustos. Vas a comprar algo para toda la vida, así que intenta hacer varias visitas antes de decidirte", indicaba Gutiérrez.

Por último, al tratarse de tu primera experiencia adquiriendo una vivienda, es normal que sea algo diferente y por ello no estés familiarizado con el procedimiento. El asesor inmobiliario no dudó en dar la clave en dicho tema.

"Quinto: ten claros los pasos", señalaba. "Tendrás que reservar el piso adelantando una cantidad, después firmarás el contrato de arras —normalmente entregando un 10% del valor—, y a partir de ahí pedirás la hipoteca. En unos dos meses ya podrás ser propietario".

Con todos los trucos y pasos claros, llega el momento más difícil: encontrar la vivienda perfecta y ponerse con la hipoteca.