Un jubilado español que vive en Tailandia con su pensión, alto y claro: “Aquí me voy a un hotel por 20€ y en Mallorca 240€”

A lo largo de los últimos años, el coste de vida en España se ha encarecido notablemente. La consecuencia directa de este fenómeno ha sido que cada vez más españoles han decidido establecerse en el extranjero.

Con una pensión media de 1.300 euros, muchos jubilados han decidido vivir su vejez fuera de España, donde consideran que hay mejor calidad de vida en el aspecto económico porque pueden permitirse más cosas con el dinero de su pensión.

Uno de estos jubilados es Rafa Ruiz, originario de Mallorca, quien optó tras jubilarse por buscar una nueva vida en Tailandia. A través de un vídeo publicado en TikTok, manifestó sus motivos para abandonar Mallorca: "Es una isla preciosa, pero como se ha puesto es insoportable".

"Yo quiero disfrutar mi vida ahora que tengo tiempo"

Ruiz expresó que en Mallorca estaba "descontento". Esto es principalmente porque, a pesar de haber nacido y crecido en esta isla, además de ser un lugar muy bonito, sentenció que "como se ha puesto es insoportable".

Es cierto que Mallorca, al ser una isla que tiene como principal motor económico el turismo, ha visto cómo se encarece considerablemente el precio de varios aspectos, como la vivienda y los productos.

Por esto, Ruiz consideró que con su pensión de 1.250 euros mensuales no podría permitirse un estilo de vida como el que tiene en Tailandia, donde paga un alquiler de 100 euros al mes y puede permitirse viajar y salir a comer en restaurantes.

"Yo para estar todo el día metido en mi casa, salir a pasear, salir a nadar y a caminar... ¿Es así tu jubilación? ¿Toda la vida trabajando para esto?", expresó tajante el jubilado.

Así, añadió que "la gente jubilada que tiene esa vida a mí realmente no me gusta". Comentó que prefiere vivir estos años viajando y haciendo todas las cosas que antes, por estar trabajando y vivir en un lugar más caro, no podía hacer.

"Se han pegado un montón de años trabajando, están todos doblados y lo único bueno que tienen es que van 40 minutos a la piscina, luego van a caminar y el fin de semana se van a esos hotelitos que les hacen un precio especial", declaró sin rodeos.

Para Rafa Ruiz, la vida de un jubilado no consiste en estas actividades, sino que "yo quiero disfrutar la vida y ahora es cuando puedo hacerlo porque tengo tiempo, quiero ir a Chiang Mai, Chiang Rai... quiero ver muchas cosas".

"Y es que los hoteles son económicos", continuó exponiendo el jubilado, "he estado mirando hoteles por 20 o 30 euros para dos personas la noche, está muy bien".

"¿En Mallorca sabes cuánto estaba la noche en habitación? En mayo, ni siquiera temporada alta, en 240 euros una noche", espetó Ruiz, que no dudó en hacer la comparación: "Eso es lo que cobra aquí una persona en un mes".

Tras enumerar todos estos motivos, el aventurero Rafa Ruiz concluyó que "es que es increíble, es que no te puedes ir a ningún lado". Por esto mismo, también expresó que en España "no nos dejan vivir".