Juan Manuel Lorente, abogado: "La empresa no puede imponerte tus vacaciones, si no hay acuerdo tendrás..."

Con el verano, las conversaciones entre compañeros de trabajo suelen girar en torno a las vacaciones: cuándo empiezan o cómo se reparten.

En medio de estos comentarios aparece la creencia de que la empresa puede decidir de manera unilateral la mitad de las vacaciones de cada trabajador.

Según el abogado laborista Juan Manuel Lorente, esta situación no queda nada más lejos de la realidad.

El Estatuto de los Trabajadores establece que el disfrute de las vacaciones debe fijarse siempre de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador.

No existe ninguna norma que permita a la compañía imponer la mitad de los días sin contar con el empleado.

"Para elegir las vacaciones lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo, sentar a tu jefe y plantear cuándo se va a disfrutar de esos días", explica el especialista.

En la práctica, ese acuerdo suele implicar que ambas partes tengan que ceder. Lo habitual es que el trabajador renuncie a algunos días que resultan especialmente complicados para la empresa.

Mientras que la empresa, a su vez, debe asumir que habrá fechas que no le vienen del todo bien, pero que debe respetar para facilitar el descanso de la persona empleada.

En ocasiones, para simplificar, hay empresas y plantillas que pactan que la mitad de las vacaciones las elige la compañía y la otra mitad el trabajador.

Pero esto es solo un acuerdo, no una obligación. El error está en pensar que esa práctica tiene respaldo normativo.

"En ninguna ley laboral viene que tengáis que elegir la mitad cada uno, lo que tenéis que hacer es llegar a un acuerdo", señala.

Pero, ¿qué ocurre cuando no se consigue esto? El abogado explica que si la empresa fija unilateralmente las vacaciones y el trabajador no está conforme, este tiene un plazo de 20 días hábiles para acudir a la vía judicial. En ese caso será un juez quien decida las fechas definitivas.

Se trata de un procedimiento pensado para resolver los conflictos de manera rápida y eficaz, evitando abusos y garantizando que el derecho a las vacaciones se respete.

"Si escucháis a un amigo o compañero de trabajo este verano diciendo que la mitad la elige la empresa y la otra el trabajador, decidle de mi parte, por favor, que no es así", expresa finalmente el abogado ante sus seguidores.