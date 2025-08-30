José Elías (49), multimillonario español, sobre los funcionarios: "Para cambiar la mentalidad hacen falta dos generaciones"

En uno de sus recientes vídeos publicados en redes sociales, el empresario y divulgador José Elías aborda una de las cuestiones más sensibles y recurrentes en el debate social y económico español: la aspiración de muchos jóvenes de convertirse en funcionarios públicos frente a la opción de emprender o incorporarse al sector privado.

La pregunta que da pie a su reflexión es directa: "¿Crees que aún es posible cambiar la mentalidad de querer ser funcionario en España?".

Ante esta pregunta, Elías responde con cautela pero con optimismo: "Sí, creo que es posible, pero creo que no es inmediato", afirma, subrayando que un cambio de mentalidad de esta magnitud requiere tiempo y constancia.

José Elías sobre los funcioarios

Según el empresario, la transformación cultural no puede producirse de un día para otro. En sus palabras, "para hacer un cambio mental en la sociedad te hace falta como mínimo un par de generaciones".

Con ello alude a un proceso prolongado en el que las dinámicas educativas, familiares y laborales deben alinearse hacia un mismo objetivo: diversificar las aspiraciones profesionales de la población.

Elías sostiene que España, como sociedad, ha estado durante décadas orientada hacia el empleo público como sinónimo de estabilidad y seguridad.

En su intervención, advierte que sería necesario un esfuerzo colectivo y continuado: "Dos generaciones poniéndonos las pilas para volver a cambiar la mentalidad y volver a ser lo que éramos", comenta en referencia a épocas pasadas en las que la iniciativa empresarial tenía un mayor peso en el tejido productivo.

Su análisis entronca con un debate de fondo: mientras que en países como Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido el emprendimiento y la innovación tecnológica son motores centrales de desarrollo, en España sigue persistiendo una fuerte cultura de seguridad laboral asociada al funcionariado.

Esta inclinación, según varios analistas, se debe tanto a factores históricos, como las crisis económicas recurrentes, así como a un marco institucional que en ocasiones ha desincentivado la asunción de riesgos empresariales.

La propuesta de Elías no se centra en rechazar el papel del sector público, sino en equilibrar la balanza. La clave, sugiere, está en estimular un entorno donde la innovación y el emprendimiento resulten opciones atractivas y viables para las nuevas generaciones.