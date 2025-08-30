Gonzalo Bernardos muy contundente: “El propietario tiene pánico a que el inquilino se le declare vulnerable”

El precio del alquiler sigue con su particular cuesta arriba. Así lo demuestran estadísticas como las de Idealista. Así, y durante el mes de julio, fue de 14,6 euros/m2 de media en España. Es decir, una subida interanual del 10,9%.

Varias son las causas que están impulsando el precio del alquiler. Una de ellas es una menor oferta ya que muchos propietarios están sacando sus viviendas del mercado. O las venden, o las ponen como alquiler turístico. A ello hay que sumar una mayor demanda.

Pero hay más razones. Así lo expone Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universitat de Barcelona: “El pánico en el mercado del alquiler es doble”. ¿A qué se refiere?

“El primero que tiene pánico es el propietario porque no se le declare vulnerable el inquilino”, explicó el profesor durante la presentación de un estudio de Trioteca.

“Y el segundo pánico es el del inquilino, cuando le queda poco para renovar”, añade Gonzalo Bernardos. Porque se enfrenta a una doble tesitura: que no se lo renueve o que lo haga pero incrementado el precio una barbaridad. Es decir, que no pueda hacer frente al pago.

Más subidas de precio

Según el marketplace inmobiliario, hasta 51 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a julio del año pasado, con la única excepción de Melilla. Allí, las rentas han bajado un 1,1% durante el último año.

El incremento más pronunciado es el de Segovia donde las expectativas de los caseros subieron un 22,7%, seguido de las subidas de Zamora (19,4%), Tarragona (17,2%), Ciudad Real (16,3%) y Guadalajara (15,5%).

En el otro lado de la balanza, Lérida (1,4%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Soria (1,6%), Cuenca (3%) y Pamplona (3,7%).

“O no me lo renueva o lo vende”, dice Bernardos puesto en el papel del inquilino al que se le acaba el contrato. “Por lo tanto, ha llegado un momento en el que va a comprar una vivienda”, añade.

Es decir, que se endeuda. “Y se endeuda todo lo que puede porque considera que el precio es muy atractivo”.

De hecho, el economista pone sobre el tapete un hecho que se está produciendo: “Hay personas que se podían haber endeudado por el 50%, el 55% o el 60% y han ido hasta el 80%”. ¿Por qué?

“Porque esa persona está segura de que en los próximos años va a ser capaz de que sus ingresos aumenten más que el 2,2% que es el tipo de interés promedio de las hipotecas fijas en Trioteca”, explica.

Con este panorama, Gonzalo Bernardos lo tiene muy claro: “Las subidas de precio van a continuar. Porque ni vemos subidas de tipos de interés, ni vemos aumento de paro ni vemos tampoco una coyuntura en la que los bancos tengan algún motivo para reducir drásticamente el crédito porque la tasa de morosidad solo hace que bajar”.