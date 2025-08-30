Francisco Rodríguez, economista, no se corta: "Los precios de la vivienda están en máximos y recuerdan a 2008"

El precio de la vivienda es un tema de rigurosa actualidad que lleva a que profesionales y ciudadanos se pronuncien con respecto a un acceso al mercado inmobiliario que es cada vez más complicado.

El problema de la situación actual del sector es que no tiene previsiones de mejora, tal y como sugiere el economista Francisco Rodríguez, que no se corta y asegura que nos encontramos en una crisis de vivienda, con "precios que están en máximos y recuerdan a 2008".

El catedrático de Economía de la Universidad de Granada se lamenta por todos los asuntos pendientes en materia de vivienda, como la Ley del Suelo o la agilización de los trámites, que considera que "están bloqueados" y que apuesta por crear incentivos temporales para facilitar el acceso a la vivienda.

El economista se ha referido recientemente a las dificultades de muchas personas para acceder a una nueva vivienda, que ya comienza a ser un lujo. Francisco Rodríguez es consciente de que existen grandes dificultades y lo achaca en parte a que España es un país en el que los mayores de 65 años tienen el 70% de la riqueza inmobiliaria.

Al estar sus pensiones sostenidas por los menores de 50 años, genera una distorsión de la sostenibilidad, y llega al punto de hablar de la existencia de una crisis de vivienda que "es el reverso de la de 2008", al ser una "crisis de oferta y estrangulamiento regulatorio".

Para acabar con este problema, considera imprescindible que se agilicen las licencias y los trámites administrativos, además de que salga la Ley del Suelo y se ponga mayor vigilancia sobre el alquiler, además de que haya más seguridad jurídica, ya que "todo está bloqueado".

Francisco recalca que "hay una crisis de oferta", pero que no existe ningún problema de promotores construyendo o bancos que estén dando crédito sin control. Por este motivo, habla de una crisis que es el "reverso" de la de 2008.

Por aquel entonces la crisis vino motivada por una demanda excesiva que impulsaba los precios y ahora hay una crisis en la que se dan muchos factores, que van desde el alquiler turístico hasta las leyes del suelo o los planes urbanos.

El experto explica que en cada uno de los micromercados que hay en España tiene más relevancia un factor u otro, por lo que considera imprescindible la coordinación entre las administraciones, además de un impulso de los incentivos con la ley.

Francisco Rodríguez hace hincapié en que es necesario aprobar leyes como la del suelo, que "serían muy convenientes" para desbloquear la situación actual.

Soluciones al problema de la vivienda en España

El economista destaca que "en política económica no tiene sentido bloquear una medida conveniente en la que hay consenso como moneda de cambio de otra que no tiene nada que ver", considerando que es "poco responsable con el ciudadano".

Además, no duda a la hora de hablar de diferentes medidas que podrían ser puestas en marcha para aliviar la situación actual y acabar con el gran problema de la vivienda actual en España. Por ejemplo, habla de los alquileres en situaciones puntuales que se llevan a cabo en algunos países.

De esta manera, mientras se cursan estudios universitarios, en una determinada edad o si se forma una familia, se facilita el acceso, pero no se considera un derecho infinito, sino que, a la hora de alcanzar un determinado estatus o condición, esa vivienda "pasa a otro, en situación similar".

Este es el modelo que explica que se aplica en Austria o Suecia y que han mostrado funcionar en estos países, y considera que, aunque sea por un asunto de prueba y error, deberían intentar hacer algo.

"Habría que crear incentivos temporales a la vivienda que permitan el acceso, por ejemplo, a universitarios, familias en determinados lugares, personas en lugares donde hace falta mano de obra para reindustrialización o para turismo", insiste el economista.

Explica que estas medidas deben ser de carácter temporal y estar orientadas a una determinada población, puesto que "si no, se crean guetos y, a medio plazo, son un desastre urbano".

En este sentido, explica que, aunque la vivienda de protección oficial funcionó durante un tiempo, "desgraciadamente se liberalizó para convertirse en otro ingrediente más de especulación".

Ahorro y acceso a la vivienda

Francisco Rodríguez también se ha referido a la relación entre la capacidad de ahorro y la dificultad existente para poder acceder al mercado inmobiliario. Destaca que, aunque en los últimos 10-15 años los salarios han subido un 19%, el problema es que la vivienda ha subido un 40%.

Lo que sucede es que considera que este es muy desigual por el nivel de formación, por lo que recalca la importancia de insistir en que con una buena formación se podrá salir adelante y poder acceder a mejores salarios.

El problema, en este sentido, lo relaciona con la vinculación existente entre el crecimiento del empleo con el empleo público, donde, aunque se aporta seguridad a los ciudadanos, los sueldos no crecen tanto, lo que recalca que "no da una prosperidad muy grande".

De esta forma, el experto en economía alerta de la situación actual del país, y en la necesidad de tomar medidas que realmente puedan facilitar el acceso a la vivienda.