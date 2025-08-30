Borja Valencia, conductor, avisa sobre la estafa en los parkings de España: "Me cobraron 60 euros por aparcar el coche"

Borja Valencia y una imagen generada por IA de un conductor sorprendido al ver su factura de aparcamiento. ChatGPT

En plena etapa vacacional, son muchos los conductores que, después de dar muchas vueltas, optan por dejar su coche en cualquier aparcamiento con la idea de disfrutar de la ciudad o la playa.

Sin embargo, aparcar en España se ha convertido en una odisea que, en muchos casos, termina costando mucho más de lo esperado. Cada vez son más los conductores que denuncian precios abusivos y una falta de transparencia en los aparcamientos.

Solo hace falta darse una vuelta por los principales portales de reseñas en Internet para encontrar cientos de testimonios de conductores que aseguran haber pagado cantidades desproporcionadas. ¿La queja más repetida? Tarifas poco claras y una señalización insuficiente que deja al cliente con poco margen de elección.

Además, el problema no solo llega a ser el coste elevado, sino la sorpresa al ver la factura y la sensación de estafa que genera. Por tanto, lo que debería ser un servicio básico que facilite la movilidad a pie en la ciudad se ha transformado en un negocio donde muchos aprovechan para inflar la factura.

Precisamente ese ha sido el caso de Borja Valencia, un hombre de Málaga que decidió ir a Marbella para comer en un restaurante. No obstante, al abandonar el restaurante y recoger su coche, descubrió el precio que tenía que pagar de aparcamiento y le amargó su placentera comida.

La estafa de los parkings

Así lo contó Borja en Y Ahora Sonsoles Verano, donde explicó su situación y cómo una comida que le regalaba su comida acabó convirtiéndose en una estafa.

"60 euros por tres horas. Imaginaos vosotros. La idea general es que voy a comer, un regalo que me hace mi familia, me invitan a comer gratis. Y resulta que, al dejar el coche en un parking que uno ve como normal, no veo ninguna señal con la tarifa de precios y nos vamos. A la vuelta descubro que son 60 euros. Imaginaos cómo se queda uno. Al final, la comida salió un poco cara", afirmaba el hombre.

Borja asegura que ha estado leyendo reseñas sobre dicho aparcamiento privado y ha encontrado muchos casos similares al suyo. Todos comparten la misma opinión: es una estafa.

"Llevo leyendo las reseñas de este parking. Entiendo que esto es Marbella, pero aquí la tarifa de los parkings no supera los 6 u 8 euros la hora. De hecho, me fijé por si había alguna señal con los precios. Parece ser que ahora sí han instalado una, pero debería estar en la entrada y ser muy visible", indicaba.

De hecho, al hombre le sorprendió ver dicho precio dado que es de Málaga y frecuenta visitar Marbella, son dos ciudades separadas por 50 km, y nunca había visto una tarifa así de alta.

"He estado en muchos parkings caros: me han llegado a cobrar 18 euros y me pareció caro, pero al menos había cierta claridad. En este caso, como no vi ninguna indicación, la sorpresa fue encontrarme con 60 euros por tres horas. No solo me pasó a mí, también a una pareja que llegó antes que nosotros, y si uno lee las reseñas en Google, están plagadas de comentarios negativos", contaba Borja.

Quique Vázquez, chef, advierte sobre la última estafa en los restaurantes de España: “A los clientes les han cobrado 49€”

YAS Verano contó con la participación del dueño del hotel responsable de dicho aparcamiento. Su respuesta a las acusaciones de Borja fueron claras: es un parking diseñado para los clientes del hotel y la tarifa está indicada en un cartel.

No obstante, Borja fue muy rotundo con su reacción: "La realidad es que el problema no es simplemente que haya o no un cartel con los precios en la entrada. Lo más grave es que se proteja a los clientes del hotel y al resto de personas se les cobre 20 euros la hora por un parking exterior y vacío. Son precios extremadamente abusivos. Si la manera de proteger a sus clientes es estafar al resto...".

En este caso resulta complicado saber si realmente había señal indicando la tarifa o no. De cualquier manera, es recomendable siempre asegurarse del precio, especialmente si es un parking privado, para así evitar cualquier sorpresa al ver la factura.