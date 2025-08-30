Una analista inmobiliaria no se corta y alerta a España: "Actualmente un piso equivale al sueldo completo de 20 años"

Imagen generada por IA de una serie de pisos en venta y Pilar Cisneros. Gemini

El sector inmobiliario en España atraviesa un momento de tensión histórica, con precios que no paran de subir y una demanda que continúa presionando al mercado.

Comprar una vivienda se ha convertido casi en una misión imposible para muchas familias y jóvenes, mientras que los pisos en venta alcanzan cifras récord por metro cuadrado por todo el país.

Así, la periodista Pilar Cisneros hizo un análisis de la situación inmobiliaria que vive España actualmente, y cómo los datos no parecen muy alentadores de cara a un futuro cercano.

Al fin y al cabo, la escasez de oferta se combina con el auge de los apartamentos turísticos y un abandono de los entornos rurales. Barrios que antes tenían abundante stock ahora muestran pocas opciones y los precios de entrada se disparan rápidamente.

Pese al descenso del Euríbor en los últimos meses, los compradores se enfrentan a una realidad donde adquirir una propiedad parece más inalcanzable.

Análisis de la vivienda

Durante su participación en el programa Hoy por hoy de COPE, la periodista interpretó los datos del INE y dejó un análisis interesante sobre la gran crisis de vivienda que tenemos.

"La compraventa de inmuebles sigue a velocidad de crucero. El INE ha publicado los datos de junio: las ventas han subido un 18%, y esto a pesar de que los precios están absolutamente disparados", señalaba.

Cisneros explicó cómo el precio no deja de subir: "La vivienda usada supera ya los 2.400 € por metro cuadrado y la nueva, que además es escasísima, alcanza los 3.100 € de media. Estamos hablando de cifras que equivalen, hechas las cuentas, a veinte años completos de trabajo. Son datos que confirman un mercado al límite".

Además, es curioso cómo, a pesar de esta terrible crisis, se siguen vendiendo viviendas y cada vez más. Esto genera la duda: ¿quién los está comprando?

"Obviamente, quienes tienen dinero, pero también quienes no tienen más remedio y necesitan una vivienda", afirmaba. "Es cierto que, al menos ahora, muchos pueden afrontar una hipoteca gracias a los tipos de interés a la baja, que han llevado al Euríbor a cerrar julio prácticamente en el 2%".

A pesar de la bajada del Euríbor, hacerse con una vivienda sigue siendo un privilegio. "A esto se suma que la vivienda es considerada un valor refugio para inversores, la proliferación de pisos turísticos y, sobre todo, la escasez de oferta, factores que explican este alza continua de precios cuyo final aún no se vislumbra", indicó.

Gisela Turazzini, analista inmobiliaria, habla sin tapujos: “La receta es simple, construir señores, sin construcción, nada”

Por esa razón, Cisneros compartió un dato llamativo que dejan los portales inmobiliarios: "Hay poquísimas casas en venta en barrios o ciudades donde hace diez años la oferta duplicaba o triplicaba la actual. Se vende muy poco".

"Y, además, aparecen pisos con precios que en un principio parecen razonables, pero que a los pocos días son retirados y vuelven a publicarse con incrementos de hasta un 20%. Esto está ocurriendo, y basta con echar un vistazo para comprobarlo". señaló la experta.