Rubén de Gracia, economista, alto y claro: "En España puedes cobrar una paguita de 564€ sin haber trabajado nunca"

Las pensiones y ayudas acostumbran a generar muchas dudas entre los ciudadanos y algunas de ellas han sido respondidas por el economista Rubén de Gracia en declaraciones a la revista Semana, donde ha dado las claves sobre la pensión que pueden cobrar quienes nunca han trabajado o no han cotizado ni un solo día.

A pesar de que en muchos casos se trata de ingresos que no sustituyen a un sueldo, ni tampoco se trata de una paga que permita disfrutar de muchos lujos, sí que permite garantizar el mínimo de ingresos, así como el acceso a la sanidad para miles de ciudadanos.

El economista explica cómo funciona esta pensión a y cuánto asciende el monto total al que se puede acceder: "En España puedes cobrar una paguita de 564 euros al mes sin haber trabajado nunca".

¿Quién cobra pensión contributiva sin trabajar?

El acceso a una pensión por jubilación preocupa a gran parte de los españoles, sobre todo cuando no se ha cotizado ni un solo día ni se ha trabajado nunca de manera oficial. Aunque no es algo frecuente, sí que afecta a parte de la ciudadanía.

Para todas estas personas es preocupante y tienen la duda de si van a poder recibir un ingreso constante que les permita disfrutar de una vida digna. En este sentido, Rubén de Gracia explica que en estos casos es posible recibir una pensión, que puede suponer un cierto alivio en determinadas situaciones.

Hay que tener en cuenta que existen dos modalidades a conocer, como destaca el experto, siendo una de ellas la pensión no contributiva de jubilación, destinada a personas de 65 años o más y que no han cotizado lo suficiente para poder acceder a la pensión normal.

Por otro lado, está la pensión no contributiva de invalidez, pensada para personas de entre 18 y 65 años que acrediten tener una discapacidad del 65% o superior, además de que "tengan bajos ingresos", aclara el experto.

De esta forma quedan explicadas las modalidades de pensión de las que pueden disponer aquellos que no cumplen con los requisitos para poder acceder a la pensión por jubilación una vez que alcanzan la edad para su solicitud o si no pueden trabajar por sufrir una incapacidad.

Ambas funcionan de una manera similar, tal y como explica el economista: "Se conceden cuando no se alcanzan los mínimos por ley para conseguir una pensión contributiva, y dependen no tanto del historial laboral o años cotizados, sino de los ingresos actuales y la residencia en España".

Requisitos de la pensión no contributiva

Para poder acceder a esta pensión de la que habla Rubén de Gracia, el propio experto da una serie de claves. Para empezar, en el caso de la pensión no contributiva de jubilación, "se exige haber vivido en España al menos 10 años desde los 16 años".

Estos años deben ser seguidos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Respecto a los ingresos anuales, explica que no pueden superar los 7.905,80 euros si resides solo. Si se convive en familia, el límite se ajusta en función del conjunto de la unidad familiar.

Sobre la pensión de invalidez, funciona de una forma similar, el economista indica que hay que demostrar la residencia en España, con un mínimo de 5 años, de los cuales dos consecutivos antes de su solicitud, además de acreditar la discapacidad y cumplir con los límites de renta.

En cuanto a la cuantía de la que se puede disponer una vez que se ha aprobado la solicitud, Rubén de Gracia destaca que, en 2025, la pensión no contributiva asciende a un total de 7.905,80 euros anuales, lo que supone 564,70 euros al mes repartidos en 14 pagas.

No obstante, esta cifra puede variar en función de la situación familiar. Si en una misma casa conviven dos personas que la cobran, cada una percibe una menor cantidad, de aproximadamente 480 euros al mes.

Si conviven tres beneficios, la cantidad se reduce hasta los 451 euros al mes por persona, si bien existe un mínimo garantizado, y es que el economista explica que se puede cobrar una pensión reducida, pero esta "nunca será inferior a 141 euros al mes".

Pensiones de viudedad, orfandad y familiares

En el momento en el que fallece un pensionista o trabajador, la Seguridad Social protege a sus familiares con las denominadas pensiones de muerte y supervivencia, que Rubén de Gracia asegura que "no son ayudas, son pensiones que se cobran cada mes, aunque el superviviente tenga otros ingresos".

La pensión de viudedad es la más conocida y habitual, y se concede al cónyuge o pareja de hecho, e incluso al excónyuge si tenía pensión compensatoria. Por lo general, se percibe el 52% de la pensión o sueldo del fallecido, pudiendo alcanzar el 70% si hay hijos a cargo o bajos ingresos.

"Por ejemplo, si tu pareja cobraba 1.600 euros, te quedarían unos 830 al mes. Si tienes un hijo y pocos ingresos, subirías a unos 1.120 euros", explica un Rubén de Gracia, que recalca que se dará "siempre que no superes los 45.746,40 euros anuales, que es el límite para recibirla".

De esta manera, trata de aclarar todas las dudas con respecto al cobro de las pensiones, ya que incluso sin haber nunca cotizado ni trabajado, es posible tener derecho a una de ellas.