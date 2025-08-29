Soy economista y esto es lo que va a pasar con la vivienda: “La clase media ahora es entrar en el club de los hipotecados"

El doctor en Finanzas, Luis Garvía, habló sobre el futuro del acceso a la vivienda y recalcó los principales problemas de la economía española actual. Más información : Gisela Turazzini, analista inmobiliaria, habla sin tapujos: “La receta es simple, construir señores, sin construcción, nada"

El doctor en Finanzas, Luis Garvía, abordó una discusión sobre la economía española en laSexta Xplica. El experto se centró en los desafíos que enfrenta la sociedad española, como el acceso a la vivienda.

El economista recalcó que algunos de los problemas fundamentales en España consisten en la precariedad laboral con sueldos bajos para los jóvenes y la escasez de la vivienda.

Así, aprovechó para destacar que casi la mitad de las viviendas son propiedad de personas mayores de 65 años que cobran una pensión y que en unos años un tercio de los nuevos inmuebles se adjudicarán por herencia en lugar de por el mercado libre, y esto "es un desastre absoluto".

"La clase media está desapareciendo"

Garvía manifestó que "tenemos una precariedad laboral tremenda, la gente joven cuando se incorpora a trabajar tiene un problema asociado con los sueldos bajos".

La estadística apoya el comentario del economista: en promedio, un joven que acaba de incorporarse al mercado laboral gana un salario que ronda los 1.300 o 1.500 euros brutos mensuales, dependiendo del sector en el que se emplee y su nivel de estudios.

El siguiente problema enumerado por el economista es el acceso a la vivienda: "No hay vivienda suficiente". Este hecho ha sido explicado por numerosos economistas haciendo énfasis en que hay una importante falta de oferta en el mercado inmobiliario.

A su vez, este hecho choca con una demanda que sigue subiendo y esta escasez resulta en unos precios en constante aumento. "El 45% de las viviendas las tiene gente mayor de 65 años que además cobra pensiones", declaró Garvía.

"Tenemos una serie de problemas, una pescadilla que se va mordiendo la cola y vamos poniendo capa tras capa, lo de las herencias es un desastre absoluto", espetó el doctor en Finanzas.

Así, continuó su argumento expresando que este "desastre absoluto" radica en que "un tercio de las viviendas que se van a adjudicar en el mercado en los próximos 10 años, no van a ser por mercado libre, sino por herencia".

Luis Garvía, doctor en Finanzas, en laSexta Xplica. laSexta

"Eso es un desastre absoluto, pero es un desastre que no tiene que ver con la herencia en concreto, tiene que ver con la oferta de viviendas", explicó Garvía.

También hizo énfasis en que el problema principal de esto es que, al ir las viviendas a los nietos o los hijos de estas personas, "¿qué pasa con todos los inmigrantes que vienen aquí a trabajar?".

A esto hay que agregar que esta falta de vivienda también afectaría a los propios españoles, sobre todo a los más jóvenes, que son quienes tienen más dificultades para acceder al mercado inmobiliario.

Todo esto deriva en que "ya no tenemos clase media, al final la clase media está desapareciendo". Esto es principalmente porque, al convertirse los precios de la vivienda en algo inaccesible, se convierten en una especie de 'lujo' más que en una comodidad.

Finalmente, concluyó Garvía su intervención explicando que "¿y qué es clase media ahora? Pues ya no es ni tener una vivienda, sino tener la entrada a la vivienda. Y si tú tienes la entrada a la vivienda, estás entrando en un club que es el de los hipotecados".